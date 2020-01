Nächste Saison im Museum Kitzscher beginnt mit Panne

Kitzscher

Im Heimatmuseum Kitzscher geht an diesem Sonntag die aktuelle Weihnachtsausstellung mit funkferngesteuerten Fahrzeugen und anderen Modellen zu Ende. Noch einmal können am 12. Januar Lastwagen, Rettungsfahrzeuge samt Rettungswache, ein Hubschrauber, eine Baustelle und andere maßstabsgerecht nachgebaute Situationen bewundert werden. Geöffnet ist das Museum von 14 bis 17 Uhr.

Unterdessen präsentiert der Heimatverein Kitzscher die Aussteller der nächsten Saison. Die beginnt zwar mit einer Panne, allerdings trotzdem pünktlich, was dem Organisationstalent des Heimatvereinsvorsitzenden Franz Waberzeck (64) zu verdanken ist. Ausgerechnet der erste Aussteller, ein Hobbyfotograf aus Kitzscher, der ab dem 19. Januar Naturaufnahmen zeigen wollte, hat nämlich kurzfristig abgesagt.

Der Eingang zum Heimatmuseum Kitzscher im Seitengebäude des Rathauses. Quelle: André Neumann

Waberzeck ist es gelungen, die Ausstellung mit Bildern des Bornaer Hobbymalers Sigmund Kokot, die eigentlich erst im Mai starten sollte, auf den ersten Termin des Jahres vorzuziehen. Der Endfünfziger zeigt in Öl gemalte historische Ansichten, kündigt der Heimatverein an. Unter anderem werden alle vier Bornaer Stadttore zu sehen sein und ein Bild von Fürst Jablonowsky mit dem Kitzscheraner Schloss in der Gestalt des 18. Jahrhunderts.

Bornaer Maler zeigt Zeitsprünge in Öl

Kokots Schau heißt „Zeitsprünge“, weil seine Bilder auf unterschiedliche historische Zeiten zurück gehen. Nach ihm gibt es eine Premiere im Ausstellungsgeschehen des Kitzscheraner Museums: Planmäßig ab dem 8. März werden erstmals Arbeiten von Schülern der Oberschule gezeigt.

Kunstlehrer Eike Riedel wird Arbeiten früherer Schüler mit ins Museum bringen, die im Fundus der Schule geblieben sind. Außerdem, sagt Franz Waberzeck, werden voraussichtlich auch aktuelle Sachen gezeigt.

Mit Malerei geht es auch im Sommer im Heimatmuseum Kitzscher weiter. Ab dem 5. Juli ist eine Ausstellung mit Bildern von Elke Hentschel aus Hainichen geplant. Die Rentnerin malt schon ihr ganzes Leben lang, weiß Franz Waberzeck. Sie war Lehrerin in Kitzscher, hat bereits im Kitzscheraner Rathaus ausgestellt, und einige Bilder von ihr hängen in der Kirche in Hainichen.

Traditionelle Ausstellung des Seniorenheims ab September

Schon traditionell gehört der Ausstellungsraum ab Anfang September dem Seniorenheim „Am Schwarzholz“. Zum sechsten Mal werden im Heimatmuseum Handarbeiten und Kunstwerke von Heimbewohnern gezeigt. Sie entstehen unter anderem in Handarbeits- und Handwerkskreisen der Einrichtung des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB).

Die vorerst letzte für dieses Jahr geplante Ausstellung bestücken Bärbel und Günther Mika aus dem Bornaer Ortsteil Haubitz. Bärbel Mika ist freiberufliche Keramikerin, ihr Mann Günther Mika Zahnarzt in Kitzscher und Hobbymaler. In der Gemeinschaftsausstellung werden über den kommenden Jahreswechsel hinweg Keramiken und Bilder zu sehen sein.

Zwei Nicht-Vereinsmitglieder helfen mit

Das Heimatmuseum im Seitengebäude des Rathauses ist nach wie vor nur sonntags geöffnet. Von den 23 Mitgliedern des Heimatvereins kümmern sich sechs unmittelbar ums Museum und die Ausstellungen. Sie helfen beim Auf- und Abbau und empfangen während der Öffnungszeiten die Besucher. Hinzu kommen zwei Nicht-Vereinsmitglieder, die mit helfen.

Günther Mika aus Haubitz (hier bei einer Schau im Amtsgericht Borna) wird am Jahresende gemeinsam mit seiner Frau, der Keramikerin Bärbel Mika, im Heimatmuseum Kitzscher ausstellen. Quelle: Nikos Natsidis

Besucher gab es im vergangenen Jahr 753. Angesichts von nur jeweils drei Stunden an reichlich 50 Öffnungstagen ist der Heimatverein damit nicht unzufrieden. „Es gibt auch mal Tage, an denen kommen nur drei Besucher. Da fragt man sich, warum man hier sitzt“, gibt Annelies Wolf zu, eine der Ausstellungsbetreuerinnen.

Doch ohne den Einsatz der Ehrenamtlichen, ergänzt der Vereinsvorsitzende, müsste das Museum schließen, „und der Stadt würde etwas fehlen“. Die meisten Besucher – mehr als 170 – lockte die jetzt endende Ausstellung der Modellbaufreunde Ost. Die Modellbauer werden, kündigt Franz Waberzeck an, voraussichtlich im nächsten Jahr wieder dabei sein.

Von André Neumann