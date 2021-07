Auf der Außenkippe des ehemaligen Tagebaus Witznitz will die Firma Move On den vorläufig mit Abstand größten zusammenhängende Solarpark Deutschlands errichten. Die Flächen grenzen an die Pleiße (links, dahinter Neukieritzsch), an Kahnsdorf und den Kahnsdorfer See (rechts im Bild). Quelle: luftflug