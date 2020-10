Nächtlicher Lärm: Warnsignale tönen in Neukieritzsch

Neukieritzsch

In dieser und in der nächsten Woche müssen Neukieritzscher, die in der Nähe des Bahnhofes wohnen, mit nächtlichem Lärm rechnen. Grund sind die Bauarbeiten der Bahn. Die führt in dieser Woche noch bis zum 10. Oktober und in der kommenden Woche vom 15. bis zum 19. Oktober Nachtbauarbeiten durch.

Laut Bahnsprecher Jörg Bönisch würden jeweils zwischen 22 und fünf Uhr Arbeiten an den Oberleitungen erfolgen. Dabei komme ein Warnsystem zum Einsatz, welches Mitarbeiter auf der Baustelle vor herannahenden Zügen warnt. Die akustischen Signale müssten so laut sein, dass sie auch beim Einsatz von Maschinen von den Arbeitern deutlich zu hören sind, erläutert der Sprecher.

Um die Lärmbelästigungen so gering wie möglich zu gestalten, komme das Warnsystem nur im direkten Baubereich zum Einsatz. Die Arbeiten in der Nacht seien notwendig, um tagsüber einen uneingeschränkten Zugverkehr für die Reisenden sicherzustellen, so Bönisch.

Anfang September hat die Bahn mit dem Umbau des Neukieritzscher Bahnhofes begonnen. Gleise, Bahnsteige, Leit- und Sicherheitstechnik und die Unterführung werden bis Ende 2022 komplett erneuert. Der Umbau ist teil der Ertüchtigung der so genannten Sachsen-Franken-Magistrale zwischen Leipzig, Dresden und Hof.

Von André Neumann