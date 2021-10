Borna/Kitzscher

Ein verunfallter Pkw blockiert am Dienstagabend über mehrere Stunden die Bundesstraße 176 zwischen Bad Lausick und Borna. Der Wagen ist im Kreisverkehr nahe Dittmannsdorf kurz vor 18 Uhr aus der Spur gekommen und bleibt demoliert auf der Fahrbahn liegen. Der Fahrer erleidet nach Informationen der Polizeidirektion Leipzig leichte Verletzungen. Andere Wagen sind demzufolge an dem Unfall nicht beteiligt. Die Unfallursache ist noch ungeklärt, ebenso der Schaden an dem Fahrzeug. Während des Wartens auf den Abschleppdienst ist die B 176 Richtung Borna komplett gesperrt. Autofahrer suchen über Braußwig und Eula ans Ziel zu kommen.

Von es