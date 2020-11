Nahverkehr: Borna könnte eine dritte Buslinie bekommen

Borna

Derzeit verkehren in Borna zwei Stadtbuslinien. Das könnte sich ändern. Mittlerweile gibt es Überlegungen für eine dritte Linie im Stadtgebiet. Dafür gab es bereits Untersuchungen vor Ort. Offiziell gehe es in Borna darum, „den Busverkehr noch attraktiver zu machen“, heißt es dazu aus dem Bornaer Landratsamt. Der Landkreis Leipzig ist Auftraggeber für die Erarbeitung des Konzepts für den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV),wie es in einer Antwort des Landratsamtes auf eine LVZ-Anfrage heißt.

Born soll „hochwertigen Stadtverkehr“ bekommen

Es gehe darum, dass „ Borna als wichtiges Mittelzentrum und Kreisstadt“ einen „hochwertigen Stadtverkehr“ bekomme. Dabei sei vor allem „die Vernetzung der einzelnen Verkehrsarten“ von Bedeutung, teilte die stellvertretende Pressesprecherin des Landratsamtes, Belinda Reg´n, mit. Dabei gehe es auch darum, dass möglichst viele Bornaer auf die Stadt-und Regionalbusse zurückgreifen können. Dazu gehöre „eine spürbare Verdichtung des Haltestellennetzes“. Zudem müsse die Nachtrage ermittelt werden. Immerhin gibt es Zahlen. Etwa 380 000 Personen nutzen den Stadtverkehr in Borna jährlich.

Stadtverkehr in Borna: Möglicherweise gibt es eine neue Buslinie. Quelle: Jens Paul Taubert

Wichtige Einrichtungen in Borna einbinden

Ziel sei es bei der Neuausrichtung des Busverkehrs, dass wichtige Einrichtungen in Borna wie das Krankenhaus, Einkaufsmöglichkeiten und Schulen gut angebunden sind. Das gelt auch für die Ortsteile, von denen aus die S-Bahn gut mit dem Bus erreichbar sein soll, die aber auch untereinander gut miteinander verbunden werden sollen.

Untersuchungen werden ausgewertet

Die Ergebnisse der Untersuchungen und die Bewertung verschiedener Varianten sollen nach Angaben des Landratsamtes zusammen mit der Stadt und der Öffentlichkeit ausgewertet werden. Wann das passiert, ist aber noch unklar. Hinzu kommt, dass in Borna ab dem nächsten Jahr die beiden Eisenbahnbrücken in der Deutzener und der Luckaer Straße instand gesetzt werden, was zu erheblichen Verkehrseinschränkungen führen wird. Deshalb heißt es aus dem Landratsamt weiter, dass die Umsetzung eines neuen Buskonzepts in Borna nur dann sinnvoll sei, wenn es trotzdem funktioniert.

Fahrgastverluste durch Corona

Der Busverkehr in Borna hatte im Frühjahr stark unter den Corona-Beschränkungen zu leiden. So musste die ThüSac, deren Busse im Bornaer Stadtverkehr unterwegs sind, einen Fahrgastverlust von 80 bis 90 Prozent verkraften. Seit Mai habe sich die Lage immerhin wieder stabilisiert, und es seien wieder mehr Fahrgäste zu verzeichnen.

Von Nikos Natsidis