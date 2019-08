Leipzig

Mehr als zwei Wochen nach der Baggerbesetzung im Tagebau Schleenhain ist ein Klimaaktivist aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Der 20-Jährige war am 6. August mit weiteren Umweltschützernauf das Abbaugerät geklettert. In der Folge nahm die Polizei zehn Teilnehmer fest. Acht von ihnen kamen schon am nächsten Tag wieder auf freien Fuß, „teilweise weil die Identität geklärt werden konnte, teilweise aufgrund ihres jugendlichen Alters“, teilte Staatsanwältin Vanessa Fink mit.

Zwei Haftbefehle

Ein Richter hatte gegen zwei weitere Beschuldigte einen Haftbefehl erlassen. Ein 19-Jähriger machte anschließend Angaben zu seiner Identität, der 20-Jährige schwieg dagegen rund zwei Wochen.

Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, hat er nun über seine Anwältin die geforderten Angaben zu seiner Person gemacht. „Es besteht nicht mehr die Gefahr, dass er sich dem Strafverfahren entziehen kann“, erklärte Fink die Freilassung.

Einsatz für Pödelwitz

Die Umweltschützer haben mit ihrer Aktion den sofortigen Kohleausstieg gefordert. Außerdem setzten sie sich für den Erhalt des von der Abbaggerung bedrohten Ortes Pödelwitz ein.

Von mro