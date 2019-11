Narren feiern am Montag in Kitzscher und Hainichen

Kitzscher/Hainichen

In Kitzscher laufen sich wie in jedem Herbst gleich zwei Faschingsvereine für die närrische Saison warm. Der Karnevalsverein Kitzscher (KVK) eröffnet am 11. Novembermit der Schlüsselübergabe auf der Rathaustreppe seine 56. Session. Der HCV hingegen, der Hainicher Carneval Verein, beginnt in dem Kitzscheraner Ortsteil seine 66. Session und damit im karnevalistischen Zahlenverständnis eine mit Jubiläumscharakter.

In Hainichen wird am Montag eine Saisoneröffnung im Saal gefeiert. Zehn Uhr geht es dort los mit dem Schlachtruf „Hieffeu“, die Abkürzung für: Heut ist ein Feiertag für uns. Richtig gefeiert wird dann am 16. November. Beim Eröffnungstanz für die 66. Session sollen vor allem die achtziger und neunziger Jahre im Mittelpunkt stehen.

Narren ziehen in Kitzscher wie üblich am 11. November vors Rathaus

Weitere Termine in Hainichen: Abendveranstaltungen am 14. und 15. Februar 19.30 Uhr, Kinderfasching am 16. Februar 14.30 Uhr, Rentnerfasching am 21. Februar 15 Uhr, Hotten-Totten-Fasching am 22. Februar 20 Uhr und zum Abschluss Katerbummel am 23. Februar ab 9.30 Uhr.

In Kitzscher ziehen die Narren wie üblich am 11. November vors Rathaus, wo sie tanzen und Kamelle verteilen, und wo das neue Prinzenpaar die Regeln für die bevorstehenden Wochen bis zum Aschermittwoch verkünden wird. Mit dem Ruf „ Kitzscher ohee“ übernehmen Prinz und Prinzessin vom Bürgermeister den Rathausschlüssel, bevor alle gemeinsam ins Rathaus einziehen.

Erste Party der Saison am 16. November

Zur ersten Party der Saison wird am 16. November eingeladen, Beginn ist 19.30 Uhr im Rittersaal. Die weiteren Termine: Weihnachtsmärchen am 7. und 14. Dezember, Tolle Tage am 15. und 22. Februar, Weiberfastnacht am 22. Februar (immer 19.30 Uhr im Rittersaal), Kinderfasching am 15. Februar vormittags in der Grundschule, Seniorenfasching am 16. Februar 14.11 Uhr im Café Wahnsinn und schließlich der Karnevalsumzug am 23. Februar. Karten gibt es im Blumenparadies Tetzlaff in der August-Bebel-Straße.

Von André Neumann