Sachsens Naturschützer blicken nach Borna. Für den Fall, dass der Stadtrat am 16. September dem Flächenverkauf am Bockwitzer See an die Surfpark-Investoren zustimmt, kündigt der Nabu juristische Schritte an. Und der CDU-Fraktionschef hat vor der mit Spannung erwarteten Entscheidung noch ein Ass im Ärmel.