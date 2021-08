Naturschutzbund lobt Borna für Schmetterlingswiesen

Borna

Bienen, Hummeln, Schmetterlinge und andere Insekten brauchen blühende Pflanzen zum Leben. Doch die Masse der Insekten ist in den vergangenen 30 Jahren um mehr als 75 Prozent zurückgegangen – „eine Katastrophe für insektenvertilgende Vögel, Lurche, Kriechtiere, Fledermäuse und andere Tiere“, sagt Jutta Hagemann vom Naturschutzbund (Nabu). Wie es dazu kommen konnte, steht für sie längst außer Frage: Es fehlen blühende Wiesen, Feldraine und Wegränder – „und es wird zu viel Gift versprüht und gedüngt“, macht sie deutlich. Darüber hinaus würden viele Mitbürger unter einem „Ordnungswahn leiden“, der dazu führe, dass Gärten und Grünflächen in Wohngebieten nur noch kurz geschorene Rasenflächen zeigen.

Was Hagemann aber positiv stimmt: Zahlreiche Landwirtschaftsbetriebe, Städte und Gemeinden versuchen nun wieder, Lebensräume für Insekten zu schaffen. Auch Borna reiht sich da ein: So hat die Agrargenossenschaft Borna in der nahen Umgebung der Großen Kreisstadt drei Ackerflächen mit circa 30 000 Quadratmetern Größe in Blühwiesen umgewandelt, betreibt ihren Betrieb mit verringertem Pestizideinsatz und lässt blühende Feldraine stehen.

Lob für das Hochhausviertel der BWS

Lob bekommt auch die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS), die im Hochhausviertel drei Wiesen schmetterlingsfreundlich pflegen lässt und sich damit an der Mitmachaktion des Naturschutzbundes Sachsen „Puppenstuben gesucht – blühende Wiesen für Sachsens Schmetterlinge“ beteiligt. Übrigens genauso wie die Zukunftsgärtner in Borna-Gnandorf.

Der Bornaer Wirtschaftshof hat laut Hagemann ebenfalls die Zeichen der Zeit erkannt, bewirtschaftet im Stadtgebiet mehrere Wiesenflächen schmetterlingsfreundlich und will die Zahl in absehbarer Zeit noch erhöhen. „Wünschenswert wäre, dass beim Mähen der Straßenränder das Mähgut entfernt wird, denn Mulchen vernichtet die Wildblumen“, rät Hagemann. Schön wäre zudem, die Ränder der Fahrradwege nur im Notfall zu mähen.

Auch Gartenbesitzer sollten Blühwiesen Raum geben

Alle diese Aktivitäten verdienen in Hagemanns Augen höchste Anerkennung. Nun hofft sie, dass künftig auch mehr Gartenbesitzer bereit sind, „bei der Pflege ihrer Gärten an Schmetterlinge und Co. zu denken“. Dabei sei aber nun einmal die Initiative jedes Einzelnen gefragt.

Von LVZ/Julia Tonne