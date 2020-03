Naturschutzzentrum Groitzsch: Das sind die Pläne der neuen Leiterin

Groitzsch

Tagebaufolgelandschaften! Dieses Wort ist für italienische Zungen eine Herausforderung und auch Esther Sossai muss zweimal Anlauf nehmen: „Tagebau-folge-land-schaf-ten“. Die 33-Jährige muss selber lachen, als sie die Südraum-Vokabel endlich raus hat und flüssig weitererzählen kann. Geboren und aufgewachsen ist die junge Biologin in der norditalienischen Prosecco-Stadt Conegliano, eine Autostunde von Venedig entfernt. Mittlerweile lebt sie in Leipzig Lindenau, spricht fließend Deutsch und fühlt sich in ihrer sächsischen Wahlheimat pudelwohl. Seit Anfang Februar leitet Esther Sossai das Groitzscher Naturschutzzentrum im Neuen Weg.

Ökologie und Naturschutz sind große Themen

Aufgewachsen zwischen Weinbergen, Alpengipfeln und dem Schrebergarten ihrer Großeltern hat sie schon als Kind eine starke Bindung zur Natur entwickelt. Ökologie und Naturschutz waren Themen, die auch später im Studium sowie bei der Arbeit im Alpenverein eine große Rolle spielten.

Ein Buch über die Friedliche Revolution

Mit dem Master in der Tasche wollte die junge Italienerin zunächst aber die Welt erkunden, lernte Deutsch (“Ich konnte bis dahin nur Hallo und Danke sagen.“) und arbeitete als wissenschaftliche Hilfskraft im botanischen Garten Berlin. Doch sie hatte Heimweh nach ihrer Familie und den Weinbergen und kehrte nach Italien zurück. „Eines Tages habe ich ein Buch über die Friedliche Revolution gelesen“, erinnert sich die 33-Jährige an ihre erste „Begegnung“ mit Leipzig. Das sollte ihre Neugier wecken.

Mit Rucksack und Fahrrad in den Zug gesetzt

Die junge Frau packte ihren Rucksack, schnappte sich das Fahrrad und setzte sich 2014 voller Pläne und Zuversicht in den Zug. „Ich habe in Leipzig sofort tolle Menschen kennengelernt“, erzählt sie, knüpfte über einen Gemeinschaftsgarten Kontakte mit Gleichgesinnten und belegte einen Montessori-Diplomkurs. „Der pädagogische Umgang mit Kindern und der Kontakt mit dem deutschen Schulsystem hatten mir noch gefehlt.“ Esther Sossai arbeitete an einem Leipziger Forschungsinstitut und als Umweltpädagogin unter anderem am Naturkundemuseum.

Mit dem Fahrrad von Pegau nach Groitzsch

Im Februar begann ihre neue Herausforderung in Groitzsch. Der Nabu-Landesverband setzte die Biologin als Leiterin des Naturschutzzentrums ein – zunächst befristet mit 20 Wochenarbeitsstunden bis zum Jahresende, aber mit der Option auf Verlängerung. „Das Zentrum liegt günstig in der Stadt und ist wunderschön“, schwärmt Esther Sossai über ihre neue Wirkungsstätte. Mit der Bahn fährt die junge Frau bis Pegau, schwingt sich dort aufs Fahrrad und genießt „die wunderbare Strecke nach Groitzsch“.

Hoch- und Hügelbeete und ein Kartoffelturm

Ihrer Ansicht nach könnte sich das NSZ über kurz oder lang zu einem naturnahen Schaugarten entwickeln – mit grünem Klassenzimmer, Hoch- und Hügelbeeten und einem Kartoffelturm, in dem auf mehreren Etagen Saatkartoffeln aber auch Salat & Co angebaut werden. Kontakte zu den umliegenden Schulen möchte die neue Leiterin ebenso weiter pflegen wie Ganztagsangebote und Seminare anbieten oder Schulprojekte wie die naturnahe Teichsanierung im Wiprechtgymnasium unterstützen.

Erholung und Inspiration neben ihrer Arbeit findet die 33-Jährige in ihrem Leipziger Garten, den sie gemeinsam mit ihrem Freund und zwei Bekannten führt. Kartoffeln, Tomaten, Salat – selbst gezogenes Gemüse schmeckt am besten. „Und manchmal schicke ich meinem Papa Bilder und er schickt mir Bilder von seinen Tomaten zurück. Aber die sind so groß wie Melonen...“

Lesen Sie mehr zum Naturschutzzentrum in Groitzsch:

Von Kathrin Haase