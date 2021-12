Naunhof und Groitzsch: Warum Töpfereien derzeit ein beliebtes Ausflugsziel sind

Groitzsch/Naunhof

Eine Räucherkerze hier, ein Trinkbecher da, außerdem ein Zwiebeltopf und ein Vogelhäuschen: In den Töpfereien Blechschmidt im Groitzscher Ortsteil Löbnitz-Bennewitz und im Keramikgut Naunhof haben sich am Wochenende die Kunden sprichwörtlich die Klinken in die Hand gegeben. Was wohl daran liegt, dass die Töpfer derzeit ihr Handwerk nicht auf Weihnachtsmärkten präsentieren können. Von daher setzen sie das Sprichwort „Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg kommen“ in die Tat um. Heißt: Sie begrüßen Neugierige in ihren Werkstätten.

Ein recht reges Kommen herrschte am Sonnabend in Löbnitz-Bennewitz. Auf dem Dreiseithof von Familie Blechschmidt wechselten zahlreiche Keramik-Dinge den Besitzer. Am Lagerfeuer blieb zudem – bei ausreichend Abstand – auch immer noch etwas Zeit für Fachsimpelei oder einen kleinen Plausch. Die ersten Gäste, die Heike und Ralf Blechschmidt begrüßten, waren Stephanie Lorbeer und Rita Ahner. „Wir kennen die Familie von den vielen Märkten, auf denen wir in den vergangenen Jahren waren“, erzählt Lorbeer, die den Weg aus Jena auf sich genommen hat, um nach dem einen oder anderen Geschenk und einem eigenen Mitbringsel in Groitzsch zu suchen. Weil nun aber viele Märkte in diesem Jahr ausgefallen seien und sie ohnehin auf die Werkstatt der Töpferfamilie neugierig waren, „haben wir gleich einen Wochenend-Ausflug nach Löbnitz-Bennewitz unternommen“.

Holzbrand kommt bei der Keramik ins Spiel, Salz sorgt für unverwechselbare Glasuren. Quelle: Julia Tonne

Blechschmidts haben mit Holzbrand Besonderheit zu bieten

Und der war mehr als erfolgreich. Während Ahner Räucherkerzen als Weihnachtsgeschenk kaufte, erweiterte Lorbeer ihren eigenen Hausstand. „Von allem, was ich zuhause habe, weiß ich, wo es herkommt“, sagt die junge Frau, „es ist schon eine Sammelleidenschaft.“ Weshalb sie nun weitere Keramikbecher ihr Eigen nennt.

Die Besonderheit, die viele Keramik-Interessierte zu Familie Blechschmidt zieht, ist deren Brandtechnik. Bei 1300 Grad Celsius wird die Keramik gebrannt wird, das Feuer – angefacht durch mehrere Raummeter Holz – schlängelt sich durch die handgefertigten Stücke und hinterlässt entsprechende Flammenspuren. Und noch etwas sorgt beim Holzbrand für ungewöhnliche Farbmuster: Salz. Zum einen verdampft es und bildet die Glasur, zum anderen entstehen durch das Salz vollkommen verschiedene Farbverläufe.

Keramikgut in Naunhof überzeugt Kunden mit sieben Glasuren

Auch auf dem Keramikgut in Naunhof hatten Matthias und Ilona Jäkel alle Hände voll zu tun, den Wünschen der Besucher gerecht zu werden. Hier gingen am Wochenende vor allem Kerzenteller über den Ladentisch. „Die Liebhaberei an Keramik nimmt zu, viele Leute geben wieder Geld für Handwerk aus“, macht Matthias Jäkel deutlich. Seit mehr als 20 Jahren drehen sich bei ihm und seiner Frau die Töpferscheiben. Zunächst stand Zierkeramik im Fokus des Paares, mittlerweile gibt es auch einen riesigen Fundus an Gebrauchsgeschirr und Gartenkeramik.

Seit mehr als 20 Jahren drehen sich bei Matthias Jäkel und seiner Frau Ilona die Töpferscheiben. Quelle: Familie Jäkel

In diesem Jahr wollten die beiden zum letzten Mal ihr Handwerk auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt präsentieren, doch die Pandemie machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Weshalb sie an den Adventswochenenden nun nach Naunhof einladen. Und dort sind der Kreativität der beiden keine Grenzen gesetzt. Was einst mit zwei Glasuren begonnen hat, bringt es nun auf sieben verschiedene Glasuren. „Und bei den vielen Varianten, die wir im Angebot haben, ist es schwer zu sagen, was bei unseren Kunden der Renner ist“, sagt Jäkel. Natürlich gingen in der Adventszeit vor allem Kerzenteller und Kerzenständer gut, „aber die Leute kaufen auch das ganze Jahr über Gartenkeramik“.

Geöffnet ist die Töpferei Blechschmidt montags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr, das Keramikgut Naunhof Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9 bis 12 Uhr.

Von Julia Tonne