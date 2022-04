Nazi-Schriftzug an Bornaer Gebäude gesprüht

Borna

Schmierereien an einer Hauswand sind der Polizei aus Borna gemeldet worden. Unbekannte sprühten mit schwarzer Farbe an die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Brauhausstraße. Dabei handelt sich um einen nationalsozialistischen Schriftzug in den Ausmaßen von 40 mal 40 Zentimeter, hat die Polizeidirektion Leipzig mitgeteilt. Geschehen sein soll das zwischen Dienstag, 20 Uhr, und dem nächsten Morgen, 8 Uhr. In dem Gebäude befinden sich unter anderem Institutionen. Die Höhe des Schadens konnte noch nicht beziffert werden. Die Beamten führen nun Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Sachbeschädigung.

Von LVZ