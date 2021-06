Neben dem Parkhaus der Sana-Klinik in Borna entstehen Blühwiesen

Borna

Bunt ist es geworden rund um das Parkhaus der Sana-Klinik in der Rudolf-Virchow-Straße. In den vergangenen Wochen hatten die Städtischen Werke Borna (SWB) zwei Blühwiesen angelegt, die nun gemeinsam mit Kindern aus dem Freizeitzentrum in Borna-Ost eröffnet und mit Hinweisschildern versehen wurden.

„Auch die Städtischen Werke möchten ihren Teil zum Naturschutz in unserer Region beitragen und haben deshalb keine normalen Wiesenflächen angelegt, sondern zwei Blühwiesen“, sagt Francis Günther-Köhler vom Kundenmanagement des Unternehmens. Der langanhaltende Regen in den letzten Wochen habe dem Vorhaben in die Hände gespielt. „Die Wiesen haben sich prächtig und bunt entwickelt.“ Sie sollen künftig Lebensraum für Schmetterlinge, Bienen und andere Insekten sein.

Kinder vom Freizeitzentrum gestalten Hinweisschilder

Damit dieser Lebensraum auch als solcher zu erkennen ist, arbeiteten die SWB mit den jungen Besuchern des Freizeitzentrums zusammen. Diese gestalteten mehrere Schilder, die nun Besucher und Patienten auf die Blühwiesen aufmerksam machen. Von daher war es für das städtische Unternehmen eine Selbstverständlichkeit, die Künstler zur Eröffnung der Wiesen einzuladen und ihnen auch einen Einblick in die Datenzentrale des Parkhauses zu gewähren.

Die Kinder des Freizeitzentrums Borna-Ost haben die Schilder für die neu angelegten Blühwiesen gestalten und sich bei der Freigabe im benachbarten Klinik-Parkhaus der Städtischen Werke umgesehen. Quelle: Francis Günther-Köhler

Die Kinder aus dem Freizeitzentrum hatten bereits für das Entenrennen vor zwei Jahren anlässlich der Veranstaltungswoche Borna City Beach die Plaste-Tierchen der SWB gestaltet. „Von daher wussten wir ja, dass aus den Schildern sehr schöne Kunstwerke werden“, meint Günther-Köhler.

Von Julia Tonne