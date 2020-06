Neben der Kohlefabrik: So wurde aus Ödland in Lobstädt ein Naturidyll

Neukieritzsch/Lobstädt

Am Ende der Grenzstraße in Lobstädt mit ihren schmucken neuen Häuschen wird die Gegend etwas wüst. Zwei Wege durchziehen das kaum gepflegte Brachland in Richtung der Pleiße. Weiter hinten gibt es rechts und links des Weges, der zur Wyhra-Mündung führt ein paar unscheinbare Gärten. Bis man links auf einen stößt, der so schön ist, das er nicht in die Szenerie zu passen scheint.

Durch einen hölzernen Torbogen fällt der Blick auf eine sauber gemähte Wiese und einen von farbenprächtigen Stauden gesäumten Weg. Hinter dem Gartenhäuschen fließt die Pleiße, hier stehen zwei mächtige Weiden. Idyllischer kann man sich das Ufer eines kleinen Flüsschens kaum denken. Hier ist das Reich, das Gartenreich von Jürgen Taudien, dessen Geschichte vor fast 50 Jahren begann.

Anzeige

Die Luft war staubig und stickig

Der Lobstädter wird demnächst 65 Jahre alt und ist stolz auf das kleine Paradies, welches er hier einer einst total unwirtlichen Gegend abgetrotzt hat. Der Jugendliche Jürgen Taudien wohnte damals mit seiner Familie in der Grenzstraße. Hier sollen, man mag es schwer glauben, mehrere hundert Menschen in mehrgeschossigen Arbeiterhäusern gewohnt haben.

Weitere LVZ+ Artikel

Die Luft war damals staubig und stickig von den benachbarten Kraftwerken und Brikettfabriken des Braunkohlewerkes Großzössen, häufig soll der Schwefelgeruch zum Greifen gewesen sein. Taudien war ab 1971 Lehrling im Reparaturwerk der Bergbaubetriebe in Regis-Breitingen, danach arbeitete er als Schlosser in der Großzössener Fabrik. Hinter der bereitete sich bis zum verlegten Flusslauf der Pleiße kahles Ödland aus, über das der Nordostwind die unsaubere Luft blies.

So sah es früher neben der Brikettfabrik aus. Quelle: privat

Was sollte man als Jugendlicher in dieser Umgebung anfangen? Jürgen Taudien und ein Freund aus der Schulzeit entschieden sich, einen Garten anzulegen. Für die beiden jungen Leute war das damals womöglich auch so etwas wie ein Aufbegehren gegen die sichtbare Umweltzerstörung. Gerade hier, am Rande der Fabrik wollten sie wenigstens ein kleines Stück Natur erhalten – oder eher zurückholen.

Stauden im Rucksack aus Oschatz geholt

Sie nahmen sich ein Stück Land und begannen zu arbeiten. Bauholz und Steine holten sie mit dem Handwagen aus Großzössen, die ersten Pflanzen im Rucksack mit dem Moped aus einer Gärtnerei bei Oschatz. Jürgen Taudien besitzt noch eine handgeschriebene Liste mit den Einkäufen und Ausgaben der ersten Jahre. Einige der heutigen Stauden stammen noch von den damaligen ab.

Dass das Land nicht ihnen gehörte, kümmerte die jungen Leute, die sich später aus den Augen verloren, damals nicht. Heute würde man vielleicht von Besetzern sprechen. Damals nahm offenbar niemand daran Anstoß. Heute, versichert der Gärtner aus Leidenschaft, sei natürlich längst alles rechtmäßig geklärt.

Zur Galerie Vor fast fünfzig Jahren begann Jürgen Taudien, ein Stück verödetes Brachland am Rande einer Brikettfabrik in einen Garten umzuwandeln. Heute ist der ein kleines Naturparadies direkt neben der Pleiße.

Es wurde gegraben, gebaut und gepflanzt. Vor 50 Jahren, erinnert sich Jürgen Taudien, sei dieses Stück Land wie abgestorben, die Natur tot gewesen durch den Bergbau. Über eine unbewachsene, öde Fläche fiel der Blick auf die Fabrik. „In über 50 Jahren hat er mit viel Liebe und harter Arbeit das alte Braunkohlegebiet in eine kleine Wohlfühl-Oase verwandelt“, würdigt heute voller Leidenschaft und Anerkennung Tochter Christiane Taudien, die in der Schweiz lebt und arbeitet, das Lebenswerk ihres Vaters.

Pflanzenwelt lockte wieder viele Tiere an

Selbst wenn es Reste der Fabrik heute noch gäbe, man würde sie wohl von hier aus nicht mehr sehen. Zu hoch sind die Bäume und Sträucher im Garten, zu sehr fesselt die Schönheit von Blumen, Büschen und Bäumen das Auge. Alles, was hier wächst und blüht, hat Jürgen Taudien selbst gepflanzt. Kornelkirsche, Haselnuss, Flieder, Spiersträucher und Schneeball wachsen und blühen. Auch die zwei mittlerweile riesigen Weiden am Ufer hat er gepflanzt.

Kleintiere sind willkommen Quelle: André Neumann

Die grüne und farbige Pracht sieht nicht nur schön aus, sie hat auch viele Tiere angelockt, die es hier früher schon nicht mehr gegeben habe. Einen Fuchs habe er schon fotografieren können, Rehe gesehen, die Spuren von Dachs und Marder. Auf den Bäumen fühlen sich verschiedene Meisenarten wohl, den Eisvogel hat er gesehen, auch Bienenfresser und einen Pirol. Kleintiere sind willkommen, für Igel oder andere hat Jürgen Taudien ein niedliches Häuschen aufgestellt.

Nach der Wende ließ Jürgen Taudien sich zum Gärtner umschulen

„Ich war schon immer ein Naturmensch“, sagt Jürgen Taudien. Deswegen verbringt er bis heute jede freie Stunde in seinem Garten. Nach der Wende und nach dem Ende der Brikettfabrik hat er sich für die zweite Hälfte seines Arbeitslebens zum Gärtner umschulen lassen.

Jürgen Taudiens Hang zur Natur endet nicht am eigenen Gartenzaun. Er habe auch draußen einiges gepflanzt und gepflegt. Ihn macht der Zustand einiger benachbarter Gärten traurig, und er wünscht er sich, dass das Gebiet an der Pleiße mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt wird. Vorschläge für einen Wanderweg entlang der Pleiße, wenigstens von Lobstädt bis Neukieritzsch, mit einer kleinen Brücke an der Mündung der Wyhra, habe er der Gemeinde schon vor einigen Jahren unterbreitet.

Von André Neumann