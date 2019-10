Nenkersdorfer Wehr ist wieder stark und wird bald 70Jahre alt

Frohburg/Nenkersdorf

70 Jahre Freiwillige Feuerwehr Nenkersdorf: Dieses Jubiläum wird am 19. Oktober begangen. Gegründet wurde die Wehr 1949; eine Pflicht-Feuerwehr gab es schon zwei Jahre vordem im Dorf. Grund zu feiern haben die aktuell 14 Aktiven, die vier Alterskameraden und die vier Heranwachsenden in der wieder belebten Jugendwehr auch aus anderem Grund. Die Zukunft der Wehr war in den vergangenen Jahren in Frage gestellt, denn die Personaldecke war knapp, zu knapp. Das ist dank Neuzugängen jetzt Geschichte.

Neuzugänge sichern die Zukunft

„Wir haben drei neue Kameraden gewonnen. Jetzt ist das beste Mittelalter am Start“, sagt Wehrleiter Reiner Zschalich mit Blick auf die Dreißiger, Vierziger, die nun den Kern bildeten. Das Bewusstsein, dass eine Feuerwehr für das Dorf unerlässlich sei, wachse. Nicht nur Familienväter verstärkten die Wehr. Die Jugendtruppe, die über Jahre pausierte, fand kürzlich erst mit vier neuen Kräften zusammen, betreut durch den stellvertretenden Wehrleiter Michael Kohl: „Die hatten jetzt ihre ersten Dienste.“

Zschalich sieht den Wert der Nenkersdorfer vor allem in der Verstärkung der Frohburger Wehr. Man verfüge über einen Transporter mit Technik-Anhänger, sei aber tagsüber kaum in der Lage, einzugreifen. Die Zahl der Einsätze sei zum Glück überschaubar. Meist handele es sich um die Absicherung von Unfallstellen, die Beseitigung von Ölspuren. Aktuell unterstützt man im Rahmen der Kettensäge-Ausbildung die Stadtverwaltung bei der Beseitigung von verdorrten und Käferbäumen.

Eigene Wehr wichtig, um sofort einzugreifen

„Wenn die Bahnschranke zu ist und die Frohburger Feuerwehr aufgehalten wird, kann die unsere vor Ort schon handeln. Das ist sehr wichtig, wir haben das schon gehabt“, unterstreicht Ortsvorsteher und Linke-Stadtrat Andreas Mertin den Wert einer eigenen Wehr. Dass man sich jetzt explizit auch wieder um die Jugend kümmere, sei richtig: „Es muss und wird sich rumsprechen - und es muss auch attraktiv sein.“ Er denke an eine Kooperation mit den Frohburgern, die eine aktive Jugendwehr und interessante Technik habe, aber auch an interessante Unternehmungen über die Ausbildung hinaus.

Jubiläum haben auch die Schönauer

Gefeiert wird am 19. Oktober ab 14 Uhr rund um das Gerätehaus. Wehrleiter Reiner Zschalich sticht eine halbe Stunde später ein Fass Freibier an. Unter der Überschrift „Damals wars“ läuft ein filmischer Rückblick auf das 50. Jubiläum. Im beheizten Festzelt gibt es Gastronomie und Unterhaltung, so mit Klaus, dem Radaubruder, der D&J Dance Formation aus Kitzscher und Krumy‘s Disco. Außerdem warten Angebote auf die Kinder. Der Eintritt ist frei. Neben befreundeten Wehren ausdrücklich eingeladen ist die aus dem Nachbardorf Schönau, die ebenfalls auf ein 70-jähriges Bestehen zurück schaut, auf eine eigene Feier aber verzichtet.

Von Ekkehard Schulreich