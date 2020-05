Netto lehnt Zelt ab – Regiser Bürgermeister pocht auf Vereinbarung

Regis-Breitingen

Eine Absage hat jetzt das Unternehmen „ Netto Marken-Discount“ der Stadt Regis-Breitingen erteilt. Zwar nicht für den Neubau einer Filiale an der Stelle des gut 20 Jahre alten Gebäudes im Eck Goethestraße/ August-Bebel-Straße. Aber für den Interimsverkauf im Zelt während der Bauzeit, den der Lebensmittelhändler zuvor angekündigt hatte. Das hat Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) mitgeteilt. Einfach hinnehmen will er das allerdings nicht.

Netto will Neubau noch 2020 eröffnen

Bisher kann kein Vor-Ort-Start für das Vorhaben, das mit dem Abriss des 1999 eingeweihten Marktes beginnt, benannt werden, sagt der Stadtchef. Das Landratsamt habe die Baugenehmigung noch nicht bewilligt. Geplant ist, ein Objekt mit 1075 Quadratmeter Verkaufsfläche für Netto zu schaffen. Zur Überbrückung bis zu dessen Eröffnung noch in diesem Jahr wird der Kundschaft ein Großteil des Angebots in einem mobilen Domizil offeriert, hieß es. Dafür ausgewählt wurde der städtische Parkplatz an der Goethestraße, wo zwischen Sparkasse und Bornaer Straße einst ein Lehrlingswohnheim stand (neben der 2007 abgerissenen Gaststätte „Ochse“).

Anzeige

Auf dem Parkplatz an der Goethestraße ist das Netto-Verkaufszelt als Interim für die Bauzeit geplant – gewesen. Bürgermeister Jörg Zetzsche will die Absage nicht hinnehmen. Quelle: Olaf Krenz

Weitere LVZ+ Artikel

Unternehmen ist jetzt Zelt-Interim zu teuer

„Doch nun ist der Zelt-Verkauf vom Tisch, ist mir mitgeteilt worden“, so Zetzsche. Der Grund seien die erwarteten Kosten für die Herrichtung des Untergrunds, für Strom- und Wasseranschluss sowie natürlich das Zelt. Die würden sich auf circa 85 000 Euro belaufen – zu viel.

Regiser Bürgermeister drängt auf Gespräch und Pacht

Ohne die Zwischenlösung bleiben Regis-Breitingen zwar noch zwei andere Märkte, sagt der Bürgermeister. Dennoch drängt er auf das Zelt. „Ich will ein Gespräch mit der Geschäftsführung. Schließlich geht es auch um eine Einnahme für die Stadt, die wir beim Grundstücksverkauf für den Neubau vereinbart hatten.“ Im Dezember war von 1000 Euro Miete/Pacht pro Monat die Rede gewesen.

Zwischenlösung für Bäcker gefunden

Erfolgreich war Jörg Zetzsche nach eigener Aussage schon in der „Bäcker-Frage“. Das bei Netto eingemietete Backhaus Hennig sei trotz Rücksprache an einer Übergangsregelung nicht interessiert. Deshalb habe er sich an die Bornaer Bäckerei Brand gewandt, die vor wenigen Jahren noch eine Filiale in Regis hatte. „Inzwischen kommt sie ein-, zweimal die Woche mit einem Verkaufswagen auf den Norma-Parkplatz. Das soll nun um zwei Tage erweitert werden“, so der Bürgermeister. Womöglich sei sogar der Sonnabend dabei.

Lesen Sie auch

Von Olaf Krenz