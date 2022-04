Neuauflage von „Rock in Symphonie“ auf dem Bornaer Volksplatz

Borna

Es verspricht ein großartiger Abend zu werden. Der 21. Mai, wenn es auf dem Bornaer Volksplatz eine Neuauflage von „Rock in Symphonie“ gibt. Dabei stehen in diesem Jahr Titel von Pink Floyd und Genesis auf dem Programm, die das Leipziger Symphonieorchester zusammen mit einer Band der Musikhochschule Leipzig in neuem Sound auf die Bühne bringt. Und so viel ist klar. Die Besucher hören mehr als nur Rockmusik in Begleitung eines klassischen Sinfonieorchesters.

Spezielle Arrangements

„Weil es LSO einfach kann“, sagt Stephan König, der an diesem Abend die musikalische Gesamtleitung hat. Mehr noch: Der Mann, der an der Musikhochschule eine Professur für Klavier und Jazzklavier hat, sorgt auch für die speziellen Arrangements von Genesis-Titeln wie „I Can’t Dance“ und „Invisible Touch“, aber auch von Ausschnitten aus Konzeptalben von Pink Floyd wie „The Wall“ und The Dark Side of the Moon“. So wie bereits vor Jahresfrist, als das LSO mit einer Rockband Titel von Deep Purple und Led Zeppelin „aufbereitete“. Für den damals erkrankten Stephan König sprang Universitätsmusikdirektor David Timm ein.

Spezielle Qualitäten

Mit dem LSO hatte der Musiker vom Jahrgang 1963 bereits gute Erfahrungen bei Cross-Over-Projekten gemacht. So arbeitete er bei der Produktion der „Reise zum Mittelpunkt der Erde“, einem DDR-Rockklassiker von Stern Meißen mit dem LSO zusammen. Seither weiß er, dass die LSO-Musiker spezielle Qualitäten haben, wenn es darum geht, Rockmusik zu spielen. König: „Da wissen die Streicher, dass man das nicht wie Mendelssohn spielt.“ Denn die Musiker haben durchaus eine eigenständige Rolle bei den Arrangements, an denen König arbeitet. Streicher und Bläser sind keineswegs nur Begleiter der Rockmusiker. Erst dadurch kommen die Feinheiten so richtig zum Vorschein, die sich in den Details der Rockmusik finden lassen, macht Stephan König klar.

Stephan König wird die zweite Auflage von "Rock in Symphonie" auf dem Bornaer Volksplatz leiten. Quelle: Christian Enger

Jasmim Graf und Daniel Splitt als Solisten

Solisten des Abends sind wie schon im Vorjahr Jasmin Graf und Daniel Spitt. Zudem stehen die Mädchen und Jungen des Oberstufenchors des Bornaer Teichgymnasiums mit auf der Volksplatzbühne. Karten für die Veranstaltung gibt es bei „Buch und Kunst“ in der Bahnhofstraße sowie unter stadtkulturhaus-borna.de.

Von Nikos Natsidis