Neubau geplant: Feuerwehr Kahnsdorf soll raus aus der engen Dorfmitte

Neukieritzsch/Kahnsdorf

Wenn im Sommer zahlreiche Ausflügler und Touristen an den Hainer See und nach Kahnsdorf strömen, wird es eng in den Straßen des Dorfes. Dann wird es, das lehrt die Erfahrung des vergangenen Sommers, kompliziert, wenn sich in den ohnehin schmalen Straßen Fahrzeuge begegnen.

Muss dann noch die Feuerwehr ausrücken, kann es gar dramatisch werden. „Die Straßen waren teilweise so zugeparkt, dass wir nur mit weniger als Schrittgeschwindigkeit überall durchkamen“, sagt der stellvertretende Wehrleiter Sebastian Kertzscher. Und dabei besitzt die Kahnsdorfer Wehr nur ein vergleichsweise kleines Fahrzeug. Mit einem großen Lkw gäbe es womöglich kein Durchkommen.

Um die Situation künftig zu entschärfen, hat die Gemeinde begonnen, mit dem Betreiber des Hainer Sees, der Firma Blauwasser, über ein Parkkonzept zu sprechen. „Damit die Feuerwehr überall herankommt“, sagt Karsten Jockisch vom Ordnungsamt, Sachgebiet Brandschutz.

„Das schlechteste Gerätehaus “

Das allein, weiß Jockisch, wird aber langfristig nicht ausreichen, um die Feuerwehr besser aufzustellen. Denn nicht nur die Straßen vor dem Gerätehaus sind schmal, und es gibt nur drei Parkplätze für die Einsatzkräfte, auch im Gebäude geht es eng zu. Das Fahrzeug und die Spinde stehen in einer 1975 zum Feuerwehrgebäude umgebauten Scheune mitten im Ort.

Das Feuerwehrauto TSF-W steht so beengt zwischen den Wänden, dass, wie Jockisch sagt, laut Vorschrift bis auf den Fahrer in der Garage niemand ein- und aussteigen darf. Und die seitlich angebrachten Gerätefächer können schon gar nicht bestückt werden, so lange das Fahrzeug nicht vor der Tür steht.

Blick über das künftige Wohngebiet "Seewiesen" in Kahnsdorf-Nord auf Kahnsdorf mit der bebauten Lagune. Die noch begrünte dreieckige Fläche in der Bildmitte könnte ein neuer Standort für die Feuerwehr werden. Quelle: Gemeindeverwaltung Neukieritzsch

„Wir haben das schlechteste Gerätehaus in der Gemeinde“, schätzt Sebastian Kertzscher ein. Und Jockisch fügt hinzu: Eine Erweiterung sei am jetzigen Standort nicht mehr möglich. Weil mit Tourismus, Wohnungsbau, dem geplanten großen Solarpark und Gewerbeansiedlungen aber auch die Aufgaben steigen, sei die aber erforderlich.

Gemeinde möchte kombinierten Neubau

Deswegen hat sich die Gemeinde schon ein Grundstück für einen Feuerwehrneubau ausgesucht. Es befindet sich am nördlichen Ende der Straße An der Lagune unmittelbar am frisch erschlossenen ersten Bauabschnitt des Wohngebietes „ Seewiesen“.

Die Feuerwehr hätte hier einen zentralen Platz zwischen dem gewachsenen Ort, der Lagune und dem neuen Wohngebiet, und würde sich außerdem gleich in der Nähe der Seen befinden. Nach den Vorstellungen von Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) sollte der Neubau aber nicht nur ein Gerätehaus werden, sondern auch alles mit aufnehmen können, was an gesellschaftlichem und Vereinsleben in Kahnsdorf stattfindet.

Das Feuerwehrgerätehaus in Kahnsdorf befindet sich in einer ausgebauten früheren Scheune. Quelle: André Neumann

Feuerwehr benötigt mehr aktive Mitglieder

Gedacht sei, erklärt Karsten Jockisch, an eine Kombination wie in Großzössen. Dort gibt es seit 2015 ein Feuerwehrgerätehaus, das zugleich Dorfgemeinschaftshaus ist. Für Kahnsdorf würde der Brandschutz-Verantwortliche der Gemeinde gern in diesem Jahr schon die Fördermittel beantragen. Denn eine solche Investition, bei der man über 1,5 bis zwei Millionen Euro spreche, sei nur mit Hilfe des Freistaates möglich.

Zumal Kahnsdorf in zwei bis drei Jahren auch ein neues Feuerwehrfahrzeug bekommen soll. Das werde vor allem dann gebraucht, wenn es gelingen sollte, mehr Einsatzkräfte für die Kahnsdorfer Wehr zu gewinnen. Die verfügt derzeit über 14 aktive Kameraden. „Wir brauchen mehr Mitglieder“, sagt der stellvertretende Wehrleiter“. Der hofft, dass auch ein paar Feuerwehrleute im neuen Wohngebiet bauen und der Freiwilligen Feuerwehr zur Verfügung stehen werden. Die hätten dann einen kurzen Weg zum Gerätehaus.

Von André Neumann