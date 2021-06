Neubau gestartet: Kita in Deutzen nur drei Jahre jünger als die Schule

Neukieritzsch/Deutzen

Das Baufeld im hinteren Teil der Saarstraße in Deutzen ist mit kleinen gelben Pfeilern abgesteckt. Hier entsteht in diesem und im nächsten Jahr der mehrere Millionen Euro teure Neubau einer Kindertagesstätte in Deutzen. Inzwischen hat der Aushub der Baugrube begonnen.

Errichtet wird nach den Plänen des Architekturbüros HSP aus Zwickau ein Flachbau mit zwei Gebäudeteilen. In einem werden die Krippe, im anderen der Kindergarten untergebracht. Ein Zwischenbau stellt die Verbindung zwischen beiden her. Die Kosten hatte das Büro mit 4,45 Millionen Euro veranschlagt.

Das ist deutlich mehr als die 2,8 Millionen, mit denen die Gemeinde Neukieritzsch die Fördermittel für das Vorhaben beantragt hatte. Ob die Förderquote von zwei Dritteln auch bei den höheren Ausgaben für die neue Kita bestehen bleibt, war beim symbolischen ersten Spatenstich noch nicht klar. Die Gemeinde hofft darauf.

Das Ausheben der Baugrube für die neue Kindertagesstätte in Deutzen hat begonnen. Quelle: André Neumann

Sechs Angebote für den Hochbau

Allerdings lässt der Beginn der Bauarbeiten auch die leise Hoffnung zu, dass die Kosten unter dem oder wenigstens im neuen Rahmen bleiben könnten. Denn beim ersten vergebenen Auftrag, dem Tiefbau, blieb der vereinbarte Preis unter der Berechnung des Architekturbüros. Und auch beim jetzt vergebenen Hochbau ist das der Fall.

Für den wird nach der Ausschreibung das Baugeschäft Ralf Gallasch aus der Gemeinde Lossatal bei Wurzen zu einem Preis von rund 707 000 Euro gebunden. Die Firma war die günstigste von sechs Bewerbern um diesen Auftrag. Das teuerste Angebot lag bei knapp 1,1 Millionen Euro. Der Gemeinderat votierte einstimmig für die Vergabe. Planerin Juliane Gaudlitz-Holz hatte beim ersten Spatenstich gesagt, Ziel sei es, die Gebäudehülle bis zum Jahresende fertig zu bekommen.

Schon der jetzige Kindergarten ist ein Ersatzbau

Die Kindertagesstätte in der Saarstraße war am 1. September 1965 eingeweiht worden, später erfolgten Anbauten. Der älteste Gebäudeteil ist also knapp 56 Jahre alt. Und habe damit dieselben baulichen Probleme wie die drei Jahre ältere Schule, sagt Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU). Überlegungen für einen Ersatzneubau habe es beim Kindergarten schon eher gegeben als für die Bildungseinrichtung. Damit reagierte er auf die in Deutzen teilweise herrschende Verwunderung darüber, dass ein neuer Kindergarten vor einer neuen Schule gebaut werde.

Der Bau des Kindergartens hatte in der DDR rund 400 000 Mark gekostet. Nach einem damaligen Zeitungsbericht war er ein Ersatzbau wegen der Abbagerung des alten Ortes Deutzen für den Tagebau. Er hatte 118 Plätze. Seit 1996 betreibt die Arbeiterwohlfahrt die Einrichtung. Im Jahr 2005, zu ihrem 40-jährigen Bestehen, erhielt sie den heutigen Namen „Kleine Strolche.“

Dieses Foto vom Deutzener Kindergarten hat Ortshistoriker Karl-Heinz Feiner zur Verfügung gestellt. Es entstand in den ersten Jahren der 1965 eröffneten Einrichtung. Quelle: privat

Positive Stimmen vom Kita-Betreiber

Lob für das Neubauvorhaben kommt schon jetzt vom Träger und von der Kita-Leitung. AWO-Geschäftsführerin Heike Buchhheim freut sich, dass das gewachsene Außengelände der alten Kindertagesstätte für die neue erhalten bleibt. Vom Neubau sollen die Kinder künftig auf einem kurzen Weg am öffentlichen Spielplatz vorbei zum schattigen Garten der jetzigen Kita gelangen. Leiterin Anja Thiem zeigt sich zudem erbaut davon, dass „wir von Anfang an in das Bauvorhaben einbezogen worden sind“.

Von André Neumann