Neue Auflage für die Kreutzbach-Orgeltage im Raum Borna

Borna

Es könnte zu einer Tradition werden. In der zweiten August-Hälfte finden in und um Borna wieder Kreutzbach-Orgeltage statt. Damit soll der Orgelbauer Urban Kreutzbach gewürdigt werden, der in Borna mehr als vier Jahrzehnte lang eine Orgelwerkstatt betrieb. Geplant sind insgesamt fünf Veranstaltungen und Gottesdienste. Zum Auftakt am 22. August stehen etwa Jazz und Orgel auf dem Programm, während die Röthaer Kantorin Elisabeth Höpfner am 24. August an der Kreutzbach-Orgel in Regis-Breitingen spielt.

Orgelmodell zum Anfassen

Im Rahmen des Lutherfestes gibt es für Besucher ein Orgelmodell zum Anfassen, verbunden mt ensptrechenden Führungen für Familien, informiert Kantor Jens Staude. Zum Abschluss steht am 29. August Musik für Orgel und Violine auf dem Programm, bei der mit dem Eisenacher Kirchenmusikdirektor Christian Stötzner ein Mann mit Bornaer Wurzeln zu Gast ist.

Kreutzbach: Ein Meister seines Fachs

Urban Kreutzbach dürfte nach Gottfried Silbermann der bekannteste Orgelbauer sein, der im Raum Borna, aber auch weit darüber hinaus klangvolle Instrumente gebaut hat. Immerhin 30 Instrumente aus seiner Werkstatt sind bekannt. Hinzu kommen weitere Orgeln, die von seinen Söhnen Richard und Bernhard gebaut wurden. Zu den bedeutendsten Schülern des gebürtigen Deutschdänen zählt der berühmte Orgelbauer Friedrich Ladegast. Die Bornaer Werkstatt des Orgelbauers befand sich zunächst unweit der Superintendentur, bevor er sie in die Grimmaer Straße verlegte.

Stadtkirche-Orgel aus Raum Döbeln umgesetzt

In der Stadtkirche St. Marien befindet sich eine Orgel aus seiner Werkstatt. Es handelt sich allerdings nicht um das Instrument, das er für das Gotteshaus am Martin-Luther-Platz baute und vor dessen Fertigstellung er 1869 starb. Dennoch erklingt in der Kirche seit 1983 wieder eine Kreutzbach-Orgel. Es handelt sich um ein Instrument, das aus der Dorfkirche Mochau bei Döbeln nach Borna gebracht wurde.

Wechsel von Orgeltagen mit Konzert

Kreutzbach-Orgeltage sollen aller zwei Jahre in Borna stattfinden. In den Jahren dazwischen wird mit einem Konzert an das Wirken des Instrumentenbauers erinnert.

Von Nikos Natsidis