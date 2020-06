Neukieritzsch

Gleich an mehreren Stellen lässt sich der Tagebau Vereinigtes Schleenhain in die Karten blicken. Nachdem der Deutzener Aussichtspunkt für die Öffentlichkeit geschlossen wurde, hat die Mibrag am Dienstag einen Nachfolger in Neukieritzsch eingeweiht. Er befindet sich am Ende der alten B 176 in unmittelbarer Nähe der Grubenwasserreinigungsanlage. Darüber hinaus gibt es zwei innere Aussichtspunkte im Bereich der Tagesanlagen sowie im Abbaufeld Schleenhain, zählt Mibrag-Sprecher Maik Simon auf. Diese seien jedoch nicht für alle zugänglich und werden nur auf geführten Bustouren genutzt. Die Mibrag zählt jährlich bis zu 12 000 Besucher.

Blick in 70 Meter Tiefe aufs Hauptkohleflöz im Abbaufeld Peres. Quelle: Kathrin Haase

Ein Parkplatz, auf dem bequem Busse wenden können, eine kleine Sammlung Findlinge und fünf Infotafeln geben dem Aussichtspunkt ein Gesicht. Der Besucher erfährt interessante Details über die Abbaufelder Schleenhain, Peres und Groitzscher Dreieck, über die rekultivierte Landschaft, den Natur- und Artenschutz, über die technischen Kapazitäten mit Schaufelradbagger, Kohlemisch- und Stapelplatz sowie über den Staub- und Lärmschutz mit Helikoptereinsätzen, Verneblungsanlagen und Zwischenbegrünungen. Noch ist die neue Aussicht für Ortsunkundige schwer zu finden. Aber das soll sich bald ändern, versprachen Neukieritzschs Bürgermeister Thomas Hellriegel ( CDU) und Maik Simon und wollen sich nun um die Beschilderung kümmern.

Der Blick ins Abbaufeld Peres reicht von der Rasensohle etwa 70 Meter in die Tiefe. Erstaunlich grün sieht es dort unten aus und Tagebauleiter Torsten Wenke erklärt, dass Anfang Juni die Zwischenbegrünung auf 20 Hektar Fläche begann. Zur feierlichen Einweihung hatte er weitere Zahlen mitgebracht: Im April 2014 startete der Bagger 1528 hier den ersten Abraumschnitt. Seitdem wurden 120 Millionen von insgesamt 435 Millionen Tonnen Abraum gefahren und fast zehn Millionen Tonnen Kohle gefördert. 300 Hektar Land wurden dafür in Anspruch genommen, 720 Hektar werden es am Ende der Kohleförderung sein. Die Gesamtinvestition für das Abbaufeld belaufen sich auf 150 Millionen Euro. Der Aussichtspunkt soll bis zum Ende bestehen bleiben.

Fünf Infotafeln geben Auskunft über den Mibrag-Tagebau Vereiniges Schleenhain. Quelle: Kathrin Haase

Geschlossen wurde zwischenzeitlich der Aussichtspunkt am Bahnhof Deutzen. „Die Zeit hat ihn überholt“, erläutert Maik Simon. „Die bergbaulichen Aktivitäten neigen sich dort dem Ende. Es gibt nichts mehr zu sehen.“

Von Kathrin Haase