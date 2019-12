Neue Autos und Geräte für Feuerwehr Groitzsch

Groitzsch

Besonders üppig sind die Nikolausgaben in diesem Jahr für die Groitzscher Feuerwehr ausgefallen. Am Vorabend beschloss der Stadtrat einstimmig die Anschaffung von zwei Fahrzeugen und weiteren Gerätschaften für die Brandschützer der Kommune. Die Gesamtinvestition beläuft sich auf knapp 480 000 Euro. Die Lieferung wird nach aktuellem Stand spät im zweiten Halbjahr 2020 erwartet.

Schon in den vergangenen Jahren hatte Groitzsch ordentliche Summen für die Floriansjünger und ihre Ausstattung bereitgestellt, in der Regel mit großen Anteilen Förderung. Die letzten Hauptprojekte dabei waren die neue Drehleiter, die im Juni 2018 in Dienst gestellt wurde, und der gerade erst Ende Oktober eingeweihte Gerätehaus-Neubau im Ortsteil Großstolpen.

Neues Tanklöschfahrzeug mit 4000-Liter-Wassertank

Nun erhält die Schwerpunktfeuerwehr Groitzsch ein Tanklöschfahrzeug (TLF) 4000. „Es soll das bisherige TLF 16/25 ersetzen“, sagte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) in der Ratssitzung am Donnerstag. Das sei immerhin schon 21 Jahre alt. Weil es aber gut in Schuss ist, wird es nach Großstolpen umgesetzt. Trotz einer Sammelbestellung für vier Kommunen mit fünf solchen Autos, die die Gemeinde Neukieritzsch organisiert, liegt der Preis bei fast 362 000 Euro rund 40 000 Euro über der Planung. Der Landeszuschuss beträgt 258 000 Euro.

Wie das derzeitige wird das neue TLF ein MAN-Fahrgestell haben, sagte Silke Große, Amtsleiterin der Haupt- und Ordnungsverwaltung im Rathaus, der LVZ. Für Aufbau und Beladung ist die Firma Albert Ziegler aus Giengen an der Brenz ( Baden-Württemberg) zuständig. „Mal sehen, ob es klappt, dass wir das Fahrzeug bis 31. Dezember 2020 erhalten“, meinte sie. Auf jeden Fall soll sein Wassertank 4000 Liter fassen. Das ältere Auto werde in Großstolpen das Löschgruppenfahrzeug Robur LO (wird ausgemustert) ersetzen und mit seinem 2500-Liter-Tank die Löschwasserversorgung stark verbessern.

Neuer Mannschaftstransportwagen für Wehr Groitzsch

Für die Groitzscher Kameraden gibt es zudem einen neuen Mannschaftstransportwagen (MTW). Den „roh ausgelieferten“ VW T 6 wird die Firma Martin Schäfer aus Oberderdingen-Flehingen ( Baden-Württemberg) feuerwehrtechnisch herrichten, so Große. Der noch aktuelle MTW, Baujahr 1999, gehe für eine Übergangszeit ebenfalls nach Großstolpen.

Das Prozedere läuft auch hier per Sammelbeschaffung, sagte Bürgermeister Kunze. Mit dabei sind die Kommunen Rötha, dessen Stadtrat am Donnerstag den gleichen Kaufbeschluss fasste, und Machern. „Allerdings macht das hier unsere Verwaltung.“ Ein Auto kostet 68000 Euro (Förderung 27 6000 Euro) und ist damit fast 25 Prozent teurer, als erwartet. Laut Große soll es bis Ende September geliefert werden.

Spreizer/Schneider für Hilfe bei Unfällen

Und schließlich kann die Feuerwehr demnächst zwei neue Rettungsgerätesätze in Empfang nehmen. „Das sind Spreizer/Schneider, die mit Akkus betrieben werden“, so Kunze. „Benötigt werden die vor allem, wenn nach einem Verkehrsunfall eingeklemmte Verletzte aus den Fahrzeugen geholt werden müssen. Damit wird zum Beispiel das Dach abgeschnitten.“ Überrascht gewesen sei die Verwaltung, dass es mit der Zeitzer Firma Kssieler Feuerwehr und Rettungssysteme einen Anbieter aus der Nachbarschaft gibt. Und mit 47 800 statt der geplanten 60 000 Euro liege der Vorteil in der Region, gefördert werden 75 Prozent.

Von Olaf Krenz