Neue Chefärztin bei Muldentalkliniken

Grimma/Wurzen

Die Spezialisierung im Fachgebiet Chirurgie entwickelt sich unaufhaltsam weiter. Aus diesem Grund werden sich die beiden bisherigen chirurgischen Abteilungen der Muldentalkliniken zu einer standortübergreifenden Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie sowie zu einer standortübergreifenden Klinik für Viszeralchirurgie umformieren.

„Durch die Neuausrichtung der Chirurgischen Abteilungen reagieren die Muldentalkliniken auf die zunehmende Spezialisierung, die auch in der Medizin erfolgt. Wir wollen damit für die Patienten den erreichten Qualitätsstandard halten und weiter ausbauen“, erklärt Landrat Henry Graichen ( CDU), Vorsitzender des Aufsichtsrates der Muldentalkliniken. „Wir wollen der medizinischen Ausdifferenzierung Rechnung tragen und das Know-how in der Versorgung unserer Patienten im Landkreis Leipzig bündeln“, ergänzt Geschäftsführer Mike Schuffenhauer.

Vorstellung während der Aufsichtsratssitzung

„Umso mehr freuen wir uns, dass uns Professorin Dr. Elke Wagler in der Position als Chefärztin der Klinik für Viszeralchirurgie/ Allgemein- und Onkochirurgie als ausgewiesene Expertin unterstützen wird und wir gemeinsam die Zukunft der Klinik gestalten können“, so Schuffenhauer weiter. Professorin Elke Wagler stellte sich bereits im Rahmen der Aufsichtsratssitzung der Muldentalkliniken vor und hat inzwischen ihren Dienst angetreten. Landrat Graichen hieß sie herzlich willkommen und wünschte ihr einen guten Start.

Der zukünftigen Klinik für Viszeralchirurgie/ Allgemein- und Onkochirurgie sind die Gefäßchirurgie als auch das zertifizierte Sächsische Wundzentrum Muldental aus Grimma angeschlossen. Die Neuausrichtung im Bereich der Unfallchirurgie und Orthopädie werde noch in diesem Jahr eingeleitet und soll zum 1. Januar 2021 mit der Neuaufstellung der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Handchirurgie umgesetzt werden, hieß es weiter.

Kliniken in Grimma und Wurzen gehören zur Gesellschaft

Zur gemeinnützigen Gesellschaft der Muldentalkliniken gehören die beiden Krankenhäuser in Grimma und Wurzen, die Soziale Dienste Muldental gGmbH mit den Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in Colditz, Wurzen und Grimma sowie den Altenpflegeheimen in Wurzen und Brandis und dem ambulanten Pflegedienst. Außerdem gehört die Servicegesellschaft Muldental mbH als Tochter zur Unternehmensgruppe. Alleingesellschafter des ist der Landkreis Leipzig.

