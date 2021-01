Neue Eintrittspreise für das Pegauer Stadtbad festgelegt

Pegau

Selbst die treuesten Besucher des Pegauer Stadtbades werden angesichts des winterlichen Wetters derzeit kaum an die neue Saison denken. Stadtverwaltung und Stadtrat haben es getan und einige Rahmenbedingungen festgezurrt. Es wurden Veränderungen bei den Eintrittspreisen sowie ein neuer Betreibervertrag beschlossen. Für einige Gäste wird das Baden günstiger, andere zahlen etwas mehr. Steppkes unter vier Jahre planschen weiter ohne Obolus.

„Für unser kürzlich erst saniertes Bad wären sicherlich auch andere Zahlen angemessen“, sagte Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) zur Ankündigung. „Doch wir sind ja eine familien- und kinderfreundliche Stadt. Wir halten die Preise vergleichbar mit denen von Bädern in der Umgebung.“

Ermäßigter Tarif nun auch für Kinder bis 14

Nach acht Jahren mit stabilen Entgelten hatte Pegau für 2019 zwei von drei Tagestickets um 50 Cent sowie die Zehnerkarte in allen drei Kategorien erhöht. Diese Werte hielten zwei Saisons. Und Erwachsene werden weiterhin drei Euro am Tag entrichten. Wer sich gleich für zehn Besuche entscheidet, zahlt nur für neun: 27 Euro. Die Neuerung für 2021 ist vor allem, dass es nur noch zwei Gebührengruppen gibt. Aus Vereinfachungsgründen werden unter den Ermäßigungsberechtigten nun auch die Kinder bis 14 Jahre zusammengefasst, heißt es in der Beschlussbegründung.

Nun Tageskarten für drei und 1,50 Euro

Der neue ermäßigte Eintritt liegt bei 1,50 Euro am Tag sowie fürs Zehnerticket bei 13,50 Euro. Das wird Schülern, Auszubildenden und Studenten, Wehrpflichtigen und Zivildienstleistenden, Schwerbehinderten und Sozialhilfeempfängern mit einem Nachweis zugestanden. Und es bedeutet eine Absenkung für die bisherige Kategorie (zuletzt zwei Euro; 18 Euro) und eine Erhöhung für bis 14-Jährige (ein Euro; neun Euro). Mit zwölf Ja-Stimmen bei zweimal Nein und einer Enthaltung wurden die neuen Tarife bestätigt.

Privater Betreiber – aber Stadt regelt Eintrittspreis

Für Stadtrat Carsten Iwan (Bürger für Kitzen und Ortsteile) erschloss sich nicht, warum das Kommunalparlament die Preise festlegt, wobei doch der Betreiber diese einnimmt und behält. „Weil wir uns beim ersten Vertrag 2008 die Preisgestaltung vorbehalten haben“, entgegnete Rösel. „Wir legen fest, wie familienfreundlich das Bad ist. Das halte ich für keine schlechte Lösung.“

Zudem kritisierte Iwan, dass ein Zuschuss für den Betreiber beschlossen werden soll, ohne die Ausgaben zu kennen: „Was sind die Gesamtaufwendungen?“ Auch Norbert Trappe ( AfD) fehlte eine Einnahmen-Ausgaben-Liste. „Wir sind froh, dass wir einen Betreiber haben“, wiegelte der Bürgermeister ab. „Für dieses Geld könnte die Stadt das nicht machen.“ Er könne ja mal nicht öffentlich zeigen, „was uns das Bad 2007 gekostet hat“; da hatte sich die Kommune noch selbst gekümmert.

Betreibervertrag aktualisiert – neue Pauschale etwas erhöht

Rösel erklärte, dass Betreiber-Firmen mit ihren Bademeistern recht begehrt sind. „Als wir 2017/2018 umgebaut und saniert haben, wollten andere Kommunen unseren Pächter abwerben.“ Pegau fahre mit dem Unternehmen Konform Dienstleistungen aus Böhlen mit Chef Jörg Wiltschko gut. Deshalb soll der nun aktualisierte Vertrag verlängert werden. Das nickten elf Stadträte ab, drei enthielten sich, einer stimmte dagegen.

Unter anderem werden die bisherige städtische Pauschale und der wechselnde Betriebskostenzuschuss für Strom zu einem Betriebsführungsentgelt „glattgezogen“ und aufgrund des allgemeinen Preisanstiegs etwas erhöht, so der Bürgermeister. Die Kommune zahlt damit 96 000 Euro pro Jahr. Hinzu kommen die Eintrittsgelder. „Je nach Wetter und Zuspruch lohnt sich das mal mehr, mal weniger für den Betreiber.“

