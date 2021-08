Neue Eisenbahnbrücke über der Luckaer Straße in Borna aufgesetzt

Borna

Ein wenig erinnerte die Aktion an die Umsetzung der Emmauskirche nach Borna vor 14 Jahren. Wie beim Transport des kleinen Gotteshauses aus Heuersdorf an den Martin-Luther-Platz waren am Donnerstag drei selbstfahrende Transporter der niederländischen Firma Wagenbog im Einsatz. Sie hievten das erste Teilstück der neuen Eisenbahnbrücke über die Luckaer Straße in ihre Position. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt bei der Modernisierung der Trasse zwischen Borna und Neukieritzsch.

1360 Tonnen schweres Betonstück

Insgesamt 1360 Tonnen wiegt das riesige Betonstück, das die Fachleute der Deutschen Bahn AG millimetergenau auf die richtige Stelle setzten. Es war zuvor neben dem bisherigen, inzwischen abgerissenen Bauwerk errichtet worden. Gesteuert wurden die gewaltigen Transportfahrzeuge mit einem Joystick, wobei der Vorgang etwa 40 Minuten dauerte.

Über das Brückenteil verlaufen künftig zwei Gleise. Zwei weitere Gleise werden über eine weitere Betonbrücke geführt. Diese soll schon bald auf die gleiche Weise neben das erste Teil über der Luckaer Straße aufgesetzt werden, wie Anja Marschner sagt, ihres Zeichens Projektingenieurin für konstruktiven Ingenieurbau bei der Deutschen Bahn in Leipzig.

Zur Galerie In Borna ist am 5. August der erste Teil der neuen Eisenbahnbrücke über die Luckaer Straße aufgesetzt worden. Experten haben das Betonbauwerk mithilfe von selbstfahrenden Transportern an seine Position gehoben.

Schienen und Schwellen werden geprüft

Bis Anfang September werden die Lücken zwischen den Brückenbauteilen und den Widerlagern und damit den weiterführenden Gleisen gefüllt, sodass ab diesem Zeitpunkt die Arbeiten an der Strecke zwischen Borna und Neukieritzsch beginnen können. Dabei wird der Zustand von Schienen, Schwellen und Schotter überprüft. Zu dieser Zeit können die Gleise bereits wieder von Baufahrzeugen genutzt werden. Ab dem 27. September soll der Verkehr dann wieder normal rollen, und die Zeit des Schienenersatzverkehrs zwischen den Bahnhöfen Böhlen und Borna dürfte vorbei sein.

Alte Brücke stammt aus dem Jahr 1902

Die neue Brücke in der Luckaer Straße ersetzt ein Bauwerk aus dem Jahr 1902. Sie soll ähnlich lange halten. Fachleute wie DB-Projektingenieurin Marschner gehen davon aus, dass die geschaffene Überführung – ebenfalls – eine Lebensdauer von rund 100 Jahren hat. Dafür sollen auch jährliche Routinekontrollen sorgen. Alle drei bis sechs Jahre werden diese intensiver durchgeführt.

Erleichterung für Lastwagenfahrer

Speziell für Lastwagenfahrer wird die Durchfahrt künftig einfacher. Mussten sie unter der bisherigen Eisenbahnbrücke oftmals in die Mitte beider Fahrbahnen ausweichen, weil die Brücke nur dort ausreichend hoch war, um nicht mit dem Dach ihres Fahrzeuges am Bogen „hängenzubleiben“, besteht dieses Problem jetzt nicht mehr. „Die Brücke hat jetzt eine gleichmäßige Durchfahrtshöhe“, so Fachfrau Anja Marschner. Außerdem haben die Fahrbahnen eine Gesamtbreite von sieben Meter.

Brücke in der Deutzener Straße wird ersetzt

Nach der Erneuerung der Eisenbahnbrücke in der Luckaer Straße steht jetzt der Ersatz der Brücke in der Deutzener Straße an. Die Sanierung beider Bauwerke kostet etwa zehn Millionen Euro. Die Arbeiten gehören zu einem Gesamtprojekt, bei dem auch der Bahnhof Borna komplett saniert wird. Das bedeutet dessen Umwandlung in eine barrierefreie Station, was die Verlängerung der Bahnsteige, die Errichtung von Wetterhäuschen sowie den Bau zweier Rampen für Rollstuhlfahrer, Eltern mit Kinderwagen und Radfahrer einschließt.

Lesen Sie auch

Von Nikos Natsidis