Neue Feuerwehrleitung in Neukieritzsch bestätigt

Neukieritzsch

Die neu gewählte Spitze der Freiwilligen Ortsfeuerwehr Neukieritzsch ist vom Gemeinderat bestätigt und vom Bürgermeister berufen worden. 33 von 36 wahlberechtigten Kameradinnen und Kameraden hatten per Briefwahl für den Wehrleiter und einen Stellvertreter ihre Stimmen abgegeben. Die waren am 26. März ausgezählt worden.

Wehrleiter bestätigt – Vize neu im Amt

Mit 27 Stimmen war Michael Hartmann als Wehrleiter im Amt bestätigt worden. Ein Gegenkandidat erhielt fünf Stimmen. Neu in die Wehrleitung rückt René Mehnert auf. Er erhielt 23 Stimmen. Zugleich mit der neuen Wehrleitung war der Ortsfeuerwehrausschuss gewählt worden. Ihm gehören der Wehrleiter und sein Stellvertreter sowie drei weitere Kameraden an.

Die Gemeindefeuerwehr Neukieritzsch verfügt über fünf Ortswehren. Die sind in Neukieritzsch, in Kieritzsch/Lippendorf, in Kahnsdorf, Großzössen und in Lobstädt ansässig.

Die neue Wehrleitung der Ortsfeuerwehr Neukieritzsch wurde vom Gemeinderat bestätigt. Von rechts: Bürgermeister Thomas Hellriegel, Wehrleiter Michael Hartmann, dessen Stellvertreter René Mehnert und Gemeindewehrleiter Maik Stelzner. Quelle: André Neumann

Von André Neumann