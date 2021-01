Neue Frau an der Spitze des Teichhauses Eschefeld

Frohburg

Personalwechsel in der Nabu-Naturschutzstation Teichhaus Eschefeld Esther Sossai hat die Aufgaben von Janina Kirchner und Philipp Wöhner übernommen. Unterstützt wird sie dabei von Carolin Immisch, die hier ihren Bundesfreiwilligendienst absolviert. Die 34 Jahre alte Sossai stammt aus der kleinen Stadt Conegliano im Nordosten Italiens. Seit sechs Jahren wohnt sie in Deutschland. Nach ihrem Master in Biologie zog sie nach Leipzig, erwarb dort das Montessori-Diplom für Pädagogen und arbeitete freiberuflich für verschiedene Umweltbildungseinrichtungen.

Wechsel aus dem Naturschutzzentrum Groitzsch

Vor der neue Herausforderung in Eschefeld war sie in Groitzsch tätig. Im Februar 2020 setzte sie der Landesverband des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu) als Leiterin des Naturschutzzentrums am Neuen Weg in der Schusterstadt ein. Diese Aufgabe war befristet mit 20 Wochenarbeitsstunden und bis zum Jahresende. Nun setzt sie ihre ökologische Arbeit in der Naturschutzstation Teichhaus fort, während in Groitzsch Thomas Langbehn die Führung übernommen hat.

Junge Unterstützung an der Seite

Carolin Immisch entdeckte während ihres Studiums den Natur-, Umwelt- und Klimaschutz für sich. Die 23-Jährige will ihren Dienst im Teichhaus nutzen, weiter zu lernen und sich für den Schutz der Natur und einen behutsamen Umgang mit ihr einzusetzen.

Carolin Immisch absolviert im Teichhaus ihren Bundesfreiwilligendienst. Quelle: privat

Das Teichhaus, gelegen inmitten des Vogel- und Naturschutzgebietes Eschefelder Teiche, ist seit 1996 Nabu-Station. Ein zentrales Thema sind natur- und umweltpädagogische Bildungsangebote.

Von es/okz