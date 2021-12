Borna/Grimma

Schon das zweite Jahr in Folge wurden sämtliche Weihnachtsmärkte im Landkreis Leipzig abgesagt. Mal abgesehen von einigen wenigen Verkaufsbuden vor den Rathäusern. Doch die Menschen lassen sich andere kreative Lösungen einfallen, um ihre persönliche Glühweinsaison zu feiern. Denn das beliebte Heißgetränk schmeckt zu Hause in der warmen Stube genauso wie im kleinen Freundes- und Familienkreis im Garten, je nach persönlicher Kälteempfindlichkeit. Die LVZ hat sich in Borna und Grimma umgehört, wie und wo sich die Menschen zu einem Glühwein zusammenfinden.

Glühwein nach Hausrezept gewürzt

Auf dem Grimmaer Markt steht ebenfalls der Weihnachtsbaum vor dem Rathaus, umrahmt von liebevoll gestalteten Szenerien in kleinen Buden. Barbara und Helmfried Hinz hätten schon ganz gern eine Bummel über den hiesigen Weihnachtsmarkt unternommen. „Wir mögen eher die kleinen Veranstaltungen, da kann man auch mal stöbern. Auf dem Leipziger Weihnachtsmarkt wäre uns viel zu viel Gedränge.“ Doch nun sei alles anders.

Helmfried und Barbara Hinz aus Grimma. Quelle: Bert Endruszeit

Den Glühwein gibt es stattdessen auf der heimischen Couch. „Klar könnten wir uns in den Garten stellen und dort Glühwein trinken. Doch das wäre eher eine Ersatzhandlung wie vegane Wurst.“ Der Glühwein wird bei ihnen immer selbst zubereitet. „Wir würzen den Wein nach einem festen Hausrezept. Und wenn es draußen knackig kalt ist und auch noch Schnee liegt, schmeckt er gleich viel besser.“

Heißgetränk vom Dresdner Striezelmarkt

Das wärmende Heißgetränk gibt es bei Claudia Geißler am ersten Weihnachtsfeiertag direkt im Garten. „Dann stellen wir uns gemeinsam mit Freunden draußen hin, das haben wir schon oft so gemacht“, erzählt die Grimmaerin. „Dieser Tag ist immer extra dafür reserviert.“

Claudia Geißler aus Grimma. Quelle: Bert Endruszeit

Den Glühwein ihrer Wahl hat sie längst gefunden, es muss immer der vom Dresdner Striezelmarkt sein. „Den gibt es auch mit Heidelbeergeschmack, Mehrfrucht oder Birne und Quitte. Und er schmeckt auch gemütlich auf dem Sofa.“ Natürlich sei es nicht schön, dass der Weihnachtsmarkt auch in diesem Jahr wieder ausfallen müsse. „Aber das lässt sich nun mal nicht ändern.“

Weihnachtsmarkt ist eher was für Kinder

Dem Glühweintrinken kann die Grimmaerin Heidi Thill nichts abgewinnen. „Aber mein Mann trifft sich dafür gerne mal draußen mit seinen Kumpels. Der Glühwein wird dann entweder fertig heiß mitgebracht oder ganz einfach mit einem kleinen Kocher aufgewärmt.“

Heidi Thill aus Grimma. Quelle: Bert Endruszeit

Ein richtiger Fan des Weihnachtsmarktes ist sie nicht. „Das ist doch eher etwas für Kinder.“ Und die können immerhin die „Schaufenster“ vor dem Grimmaer Rathaus bewundern. „Meine Tochter fand aber, dass die Figuren dort ruhig mal erneuert werden könnten. Die sehen nicht mehr so schön aus.“

Der Weihnachtsmarkt ist nicht nur in Borna abgesagt. Die LVZ hat sich umgehört, wo dann der Glühwein schmeckt. Quelle: Bert Endruszeit

Glühwein-Premiere mit Bratwürsten

„Am Donnerstag gab es bei uns eine Glühwein-Premiere“, verrät Deborah Weischet, die mit ihrer sechsjährigen Tochter Amelie über den Bornaer Markt schlendert. „Den gab es zu Hause im kleinen Kreis mit Oma und Opa. Wir wohnen alle unter einem Dach, da funktioniert das ganz gut.“ Für den kleinen Hunger wurden im Garten Bratwürste auf den Elektrogrill gelegt.

Deborah Weischet mit Tochter Amelie aus Borna. Quelle: Bert Endruszeit

Mit der Corona-Zeit habe das jedoch nichts zu tun, versichert die junge Mutter, denn schon seit ein paar Jahren werde auf diese Weise gemeinsam gebrutzelt. „Wir haben uns auch schon auf dem Weihnachtsmarkt Roster geholt und die dann nur noch warmgemacht.“ In Sachen Glühwein ist die Entscheidung schon lange gefallen. Die Stammmarke wird im Getränkehandel gekauft und dann in der warmen Stube bei Kerzenschein und einem qualmenden Räuchermännchen getrunken.

Verfeinert mit Orange und Haselnuss

Gern würde sich Ines Moosrainer auch mal draußen auf einen Glühwein treffen. „Aber wir haben leider keinen Garten, deshalb machen wir es uns daheim gemütlich“, sagt die Bornaerin. Ihren Glühwein kauft sie fertig im Handel. „In die Tasse kommen dann nur noch eine Orangenscheibe und eine Haselnuss. Das bringt etwas mehr Aroma.“

Ines Moosrainer aus Borna. Quelle: Bert Endruszeit

Es sei schon bedauerlich, dass der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wieder ausfallen muss. „Der Besuch gehörte für uns immer dazu. Aber viele Leute sehen das jetzt als gute Gelegenheit, Geld zu sparen, denn man gibt ja immer einiges aus.“

Weihnachtsmarkt-Absage notwendig

Auf Kräppelchen und gebrannte Mandeln muss Hans-Robert Scheibe in diesem Jahr nicht verzichten. Die Leckereien werden am Rande des Bornaer Marktes in einer kleinen Bude verkauft. „Zum Glück ist das wenigstens möglich“, freut sich der Nobitzer, der in Bornas Stadtverwaltung arbeitet.

Hans-Robert Scheibe aus Nobitz, der in Borna arbeitet. Quelle: Bert Endruszeit

Es sei zwar schade, dass es keinen Weihnachtsmarkt in der Großen Kreisstadt gibt. „Aber ich denke, dass die Absage notwendig ist.“ Glühwein sei Geschmackssache und von daher nichts für ihn. Vom weihnachtlichen Grillen im Garten hält er ebenso nichts. „Dafür ist es mir zu kalt, da bleibe ich lieber zu Hause bei Kerzenschein.“

Von Bert Endruszeit