Neue Impulse: Wiprecht-Gymnasium Groitzsch hat wieder eine Schulleiterin

Groitzsch

Turbulent ging es in den vergangenen Monaten in sämtlichen Schulen des Landkreises zu. Vor allem wegen der Corona-Pandemie. So manche Schule hingegen hatte noch mit einem anderen Problem zu kämpfen: mit der Unsicherheit, wie es in Sachen Leitung weitergehen soll. Auch das Wiprecht-Gymnasium in Groitzsch. Seit wenigen Wochen ist diese Unsicherheit allerdings weg.

Die Bildungseinrichtung hat mit Gloria Conrad eine neue Schulleiterin gefunden. Mit der Neubesetzung ist eine fast zwei Jahre dauernde Zwischenlösung beendet worden. Was nicht nur eine Erleichterung für Schüler und Lehrer sein dürfte, sondern auch für die Stadt als Schulträger.

Äpfel und Apfelbaum fürs Gymnasium

Ihren „Einstieg“ hat die 42-Jährige mit einer besonderen Aktion gefeiert. Nicht mit Sekt und Kuchen für die Kollegen, sondern mit einem Apfel für jeden Schüler. Und einem Apfelbaum für den Schulhof. Am Dienstag hatte sie in der Hofpause zu einer kleinen Willkommens-Feier eingeladen. Und eben gleich ein bleibendes Andenken gesetzt.

„Ich bin so herzlich begrüßt worden, dass ich das Gymnasium beschenken möchte: mit einem Apfelbaum“, erklärte Conrad. Weil das Bäumchen aber noch längst keine Früchte trage und zunächst Zeit zum Wachsen brauche – „wie alles im Leben Zeit zum Wachsen braucht“ –, habe sie gleich noch 600 regional gewachsene Äpfel mitgebracht.

Anforderungen an Schule und Stadt werden immer größer

Ihre Bewerbung für diese Stelle hatte gleich mehrere Gründe, betonte Conrad. Zum einen sei sie vom Außengelände, vom Schulhof beeindruckt gewesen, zum anderen sei ihr sehr an einem guten Verhältnis von Schule und Stadt gelegen. Und dass Letzteres gelingt, daran hege sie keinen Zweifel, zumal der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) beim Bewerbungsgespräch dabei gewesen war. „Das zeugt ja schon davon, dass das Interesse groß ist“, sagte sie.

Dass genau dieser Eindruck nicht täuscht, machte Kunze während der kleinen Feierstunde deutlich. „Das Miteinander von Stadt und Schule muss funktionieren, denn die Anforderungen an beide Seiten werden immer größer“, meinte der Rathauschef. Er hoffe nun, dass Conrad neue Impulse setzen wird und mit Freude an die Arbeit geht.

Studium in Jena, Leipzig und Paris

Für die mehrfache Mutter ist die Funktion der Schulleitung kein vollkommen neues Terrain. In den vergangenen 14 Jahren gehörte sie am Landesgymnasium Latina August Hermann Francke in Halle zum Leitungsteam. Studiert hatte Conrad einst Evangelische Religion, Französisch und Geschichte in Jena, Leipzig und Paris.

Statt Kuchen gibt es Äpfel: Die Schüler des Gymnasiums stürzen sich sprichwörtlich auf die rund 600 Früchte. Quelle: Julia Tonne

Und nun Groitzsch. „Ich wollte nach meiner Zeit in Halle zurück nach Sachsen“, begründete die Leipzigerin ihre Bewerbung. Das Wiprecht-Gymnasium habe ihr auf Anhieb gefallen, schon allein weil das park-ähnliche Gelände eine Besonderheit darstelle.

Seit April 2020 nur Teilzeit-Leitung

Mit der Neubesetzung kommt das Gymnasium wieder in ruhiges Fahrwasser. Vor-Vorgängerin Irina Salewski, seit 2012 im Amt, hatte schon längere Zeit krankheitsbedingt gefehlt, als vor rund anderthalb Jahren auch Stellvertreter und damit Ersatzmann Uwe Großkopf ausgefallen war. Ende April 2020 hatte deshalb Uwe Schmidt die Leitung kommissarisch übernommen.

Allerdings war er nur zwei Tage in der Woche vor Ort. Die anderen führte der Altenhainer seinen eigentlichen Job als Chef des Leipziger Gymnasiums „Gerda-Taro-Schule“. Was nur bis zum Sommer gehen sollte, wurde noch ein Jahr verlängert, ehe Schmidt nun von Conrad abgelöst wurde.

Von Julia Tonne