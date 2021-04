Borna

Die Stadt Borna hält weiter an ihren Plänen zur Errichtung eines Autohofs an der Autobahn 72 fest. Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) bestätigte jetzt, dass es dafür zwei Interessenten gibt. Es wäre der erneute Versuch, vis-à-vis des Krankenhauses und neben dem Lekkerland-Lager unter anderem eine Raststätte sowie ein Hotel und weitere Dienstleister vor allem für Kraftfahrer anzusiedeln. Ein erster Anlauf war gescheitert. Mittlerweile stehen sich deshalb die Stadt und die Leipziger Firma Arctas vor dem Landgericht Leipzig gegenüber.

Firma des ersten Anlaufs ist ausgestiegen

Die Firma hatte das Handtuch geworfen, weil sie sich von der Stadtverwaltung nicht ausreichend ins Bild gesetzt fühlte. Vor allen ging es um Anforderungen an den Lärmschutz mit Blick auf die gegenüberliegende Sana-Klinik. Außerdem hatte Arctas moniert, dass für die fraglichen Flächen kein Baurecht existiert. In der Gerichtsverhandlung hatte Oberbürgermeisterin Luedtke als Vertreterin der Stadt Borna erklärt, dass es sehr wohl Baurecht gibt, das im Zweifel hätte geändert werden können. Luedtke sagte nach der Verhandlung gegenüber der LVZ: „Es gibt natürlich einen Bebauungsplan, schließlich steht dort seit Jahren schon das Lekkerland-Lager.“ Was das entsprechende Lärmschutzgutachten anbelangt, so sei das schon immer auf der Internetseite der Stadt einsehbar gewesen.

Gütliche Einigung gescheitert

Eine Entscheidung in der Sache vor dem Landgericht steht allerdings noch aus. Die Firma Arctas fordert von der Kommune die Erstattung der Planungskosten in Höhe von 219 000 Euro. Dagegen wehrt sich die Stadt, so Luedtke weiter. Der Versuch des Richters, eine gütliche Einigung herbeizuführen, scheiterte in der Verhandlung.

Bauvoranfrage liegt vor

Davon unabhängig läuft die Suche nach einem neuen Investor für einen Autohof Borna weiter. „Es gibt eine Bauvoranfrage“, so die Rathauschefin. Dieses Gesuch stamme von einem Unternehmen aus Bayern, das auf diesem Gebiet bereits Erfahrungen hat und etwa den Autohof im bayerischen Pilsing, aber auch das Holiday-Inn-Hotel in München sowie einen Aldi-Markt errichtet hat. Zudem gibt es nach Angaben von Oberbürgermeisterin Luedtke einen weiteren Interessenten für den Bau eines Autohofs.

