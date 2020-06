Neue Kletterwürfel für Groitzscher Grundschüler

Groitzsch

Für knapp 85 000 Euro möchte die Stadt Groitzsch das Außengelände der Grundschule aufwerten und ein neues Spiel- und Klettergerät aufstellen. Den Auftrag dazu vergab der Stadtrat vergangene Woche an die Spielplatzreinigung Bibow aus Lampertswalde. Das Unternehmen hatte sich in der öffentlichen Ausschreibung gegen zwei weitere Bieter durchgesetzt und das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Ursprünglich war die Groitzscher Grundschule in einer Villa in der Südstraße untergebracht. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen musste die Kapazität mehrfach nach oben korrigiert werden – so folgten in den vergangenen 20 Jahren zwei Anbauten. Vernachlässigt wurde dabei jedoch die Ausstattung des Außen- und Pausengeländes, räumt der Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) ein. Der Schulhof wirke noch immer eintönig und biete mit nur einem Spiel- und Klettergerät wenig Bewegungsmöglichkeiten für die Kinder. Das soll nun anders werden.

Erneuerung des Schulhofs durch Leader-Programm unterstützt

In Absprache mit dem Schulleiter sollen neue Geräte zum Klettern, Spielen und Balancieren aufgestellt werden, um dem natürlichen Bewegungsdrang der Schüler gerecht zu werden. Dies wirke sich positiv auf ihre Konzentrationsfähigkeit aus. So ist an mehrere Kletterwürfel aus Polypropylen gedacht, die miteinander durch Winkelhalterungen verbunden sind. Das Material verspreche Langlebigkeit, heißt es im Stadtratsbeschluss. Des Weiteren sollen auf dem Schulhof über den Garagen verschiedene Kleingeräte zum Drehen und Wippen installiert werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, sollen die als Absturzsicherung dienenden Dachlatten durch Lochgitterplatten ersetzt werden.

Die Erneuerung des Schulhofgeländes wird zu 80 Prozent über das europäische Leader-Programm gefördert.

Von Kathrin Haase