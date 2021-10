Neue Leiterin des Wiprecht-Gymnasiums stellt sich Groitzscher Stadtrat vor

Groitzsch

Seit Anfang des Schuljahres hat das Wiprecht-Gymnasium in Groitzsch eine neue Leiterin. Diese stellt sich am Donnerstag den Stadträten vor. Die Sitzung beginnt 19 Uhr an einem unüblichen Tagungsort – im Hotel & Restaurant „Weißes Roß“.

Wohngebiet und Strukturentwicklungsgesellschaft

Außerdem steht auf der Tagesordnung des Gremiums der Entwurf des Bebauungsplanes „Wohngebiet Schletterstraße“, der für die Beteiligung der Öffentlichkeit freigegeben werden soll. Vorgesehen ist auch, eine Kooperationsvereinbarung mit den Kommunen Neukieritzsch, Böhlen und Zwenkau für die Gründung einer Strukturentwicklungsgesellschaft zu schließen. Die Firma soll sich um Projekte und Förderung rund um das Kohle-Aus kümmern.

Grundstückskauf und IT-Technik

Erneut geht es um den Kauf von Grundstücken: um die Verkehrswege im Wohngebiet Schiefer Weg/Pödelwitzer Bogen. Und schließlich soll für die Oberschule neue IT-Technik beschafft werden.

Von jto