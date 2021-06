Neue Möbel, Schilder, Infosäulen: Halde Trages soll attraktiver werden

Rötha/Kitzscher

Die Halde Trages ist ein beliebtes Ausflugsziel im Leipziger Südraum. Der 228 Meter hohe Berg aus Tagebauabraum und Kraftwerksasche ist längst zu einem grünen Hügel geworden, auf dem sich herrlich wandern, radfahren und die Natur beobachten lässt. Zumal auf dem Gipfel, der eher ein weitläufiges Plateau ist, ein 33 Meter hoher Aussichtsturm erklommen werden kann.

Jetzt soll die Halde für Ausflügler noch ein Stück attraktiver werden. Eine Initiativgruppe mit dem Regionalen Planungsverband Westsachsen, den Städten Rötha und Kitzscher, deren Gemarkungen die Halde berühren, sowie mit Vereinen und Privatpersonen will den mittlerweile über 20 Jahre alten Rundwanderweg über den künstlichen Berg erneuern.

Seit wenigen Tagen gibt es zu einem ersten Teil des Vorhabens grünes Licht für einen finanziellen Zuschuss vom Leader-Regionalbudget. Der für die Region zuständige Koordinierungsausschuss hat den Projektantrag, den der Heimatverein Kitzscher stellvertretend für die Arbeitsgruppe eingereicht hat, bestätigt.

Ausstattung hat nach zwei Jahrzehnten arg gelitten

Seit 1999 zieht sich eine Wanderroute quer über die Halde. Die richtigen Wege zwischen den Zugängen in Mölbis und Espenhain, Trages und Thierbach weisen zahllose kleine Schildchen aus Holz. Unterwegs findet der Wanderer zudem Sitzgelegenheiten und Informationstafeln, die den Weg zum Lehrpfad machen. Sie geben unter anderem Auskunft über die Geologie der Halde, über Flora und Fauna und über die Industriegeschichte der Region.

Zur Galerie Möbel, Schilder und Informationstafeln auf der Halde Trages sind in die Jahre gekommen. Mehrere Akteure bemühen sich jetzt um die Erneuerung der Ausstattung.

Vieles davon aber ist nach mehr als zwei Jahrzehnten „vergammelt und korrodiert“, nimmt Tobias Thieme aus Mölbis kein Blatt vor den Mund. Er saß gleich in dreifacher Rolle mit am Tisch, als vor einigen Wochen das aktuelle Projekt besprochen wurde. Thieme ist Ortsvorsteher von Mölbis, des Ortsteiles von Rötha, von dem aus gleich mehrere Wege hinauf auf die Halde führen.

Zugleich gehört er der Dorfentwicklungsgesellschaft Mölbis an, die als Verein ins Projekt integriert ist. Und als Mitarbeiter des Planungsverbandes Westsachsen hat er von Anfang an die Entwicklung der Halde als touristische Attraktion mit begleitet. Der Planungsverband ist deswegen involviert, weil die Halde, wie Thieme erläutert, Bestandteil des Sanierungsrahmenplanes für stillgelegte Tagebaue ist.

Modernes Informationssystem wird geplant

Die Erneuerung der touristischen Infrastruktur soll in mehreren Schritten erfolgen. Mit den jetzt in Aussicht gestellten Fördermitteln sollen neue Sitzgruppen mit Tischen angeschafft und aufgestellt werden und dazu mehrere Bänke. Die erforderlichen Eigenmittel in Höhe von rund 4000 Euro haben die beiden Kommunen, der private Eigentümer der Halde und der Verein Mitteldeutsche Straße der Braunkohle zugesagt.

Halde Trages: Hier beginnt einer von mehreren Wegen, die von Mölbis aus nach oben führen. Quelle: André Neumann

Der zweite Schritt soll deutlich umfangreicher ausfallen. Geht es dann doch, wie Thieme sagt, um die Schaffung langfristiger und nachhaltiger Ausstattungen für den Rundwanderweg. Dazu zählt vor allem eine neue Beschilderung genauso wie die Erneuerung des Informationsangebotes. Statt der bisherigen mit Texten und Bildern bedruckten Tafeln soll das künftig aus Audiodateien und Zusatzinformationen bestehen, die an den Stationen über QR-Codes mit dem Smartphone abgerufen werden können.

Erneuert werden sollen auch die Panoramatafeln, die auf dem Aussichtsturm Besuchern Auskunft über die Entfernung von Orten und Bergen geben. Der Turm wird im nächsten Jahr 20 Jahre alt. Ein guter Anlass, findet Thieme, das Projekt bis Ende 2022 umzusetzen. Die Initiativgruppe geht von einem Kostenrahmen von rund 50 000 Euro aus. Der Förderantrag dafür soll im Herbst gestellt werden.

Lesen Sie auch

Von André Neumann