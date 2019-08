Rötha

Bei einem festlichen Gottesdienst ist am Sonntag in der Röthaer Kirche St. Georgen Sabine Wagner von Superintendent Jochen Kinder ordiniert und damit in den Stand einer Pfarrerin erhoben worden. Die 39-Jährige hat ab sofort die dritte Pfarrstelle im Kirchspiel im Leipziger Land inne.

Für die studiert...