Neue Pläne für Windräder bei Neukieritzsch? Beteiligte halten sich bedeckt

Neukieritzsch

Der Windpark Breunsdorf, den das Bergbauunternehmen Mibrag plant, wird Ende November erneut Gegenstand einer Sondersitzung des Gemeinderates von Neukieritzsch sein. Das hat Bürgermeister Thomas Hellriegel (CDU) angekündigt. Die findet allerdings nicht öffentlich statt.

Hintergrund sind die Befürchtungen etlicher Einwohner, die Windräder mit einer Nabenhöhe von über 160 Meter könnten trotz eingehaltenen Mindestabstandes zu erheblichen Beeinträchtigungen für sie führen. Die Planungen der Mibrag beziehen sich auf eine vom Regionalen Planungsverband Westsachsen ausgewiesene Vorrangfläche für Windenergie. Die befindet sich auf einer bereits verfüllten Fläche des Tagebaus Vereinigtes Schleenhain direkt an der Bundesstraße 176 westlich von Neukieritzsch.

Jetzt gibt es offenbar einen Kompromissvorschlag der Mibrag, der nach Hellriegels Worten mit dem Planungsverband und dem Landkreis Leipzig besprochen wurde, und der auf der Sondersitzung vorgestellt werden soll. Dazu will die Gemeinde am 30. November auch Vertreter der betroffenen Bürgerschaft einladen.

Beteiligte halten sich bedeckt

Bei einer ähnlichen Veranstaltung im Mai hatte Landrat Henry Graichen (CDU), der auch Vorsitzender des Planungsverbandes ist und selbst in Neukieritzsch wohnt, erläutert, wie er sich einen Kompromiss vorstellen könnte. Demnach müsste die Mibrag die Windräder in der ersten Reihe, wo sie am dichtesten an Neukieritzsch stehen, weglassen.

Zum Ausgleich könnte der Aufstellbereich später in die andere Richtung erweitert werden. Der Planungsverband müsste dafür die Windvorrangfläche neu ordnen. Ob der Vorschlag, der jetzt präsentiert werden soll, in diese Richtung geht, darüber wollen weder der Planungsverband noch das Bergbauunternehmen vor dem 30. November etwas sagen. Beide Seiten halten sich auf LVZ-Anfrage absolut bedeckt.

Andreas Berkner, der Leiter der regionalen Planungsstelle Leipzig, bittet um Verständnis für seine Haltung, „dass Gemeinderäte und Bürger Sachstände und Erkenntnisse nicht vorab in der Zeitung lesen“ sollten. Auch der Sprecher der Mibrag, Maik Simon, will die Anfrage der LVZ nicht beantworten. Er kündigt lediglich an, das Unternehmen werde auf der außerordentlichen Gemeinderatssitzung „die Vorstellungen zum Windpark Breunsdorf nochmals vortragen“.

Von André Neumann