Neue Roller für Hortkinder in Neukieritzsch

Neukieritzsch

Überraschung im Hort „ Entdeckerland“ in Neukieritzsch. Am Freitagnachmittag brachten Kristin Heisig und Christiane Siebert vom Förderverein „Zukünftige Entdecker Neukieritzsch“ den Mädchen und Jungen sechs nagelneue Fahrzeuge vorbei, vier Roller und zwei Hochräder.

Der Förderverein existiert seit 2016. Damals hieß er noch „Haus der Zukunft“, wie die gleichnamige Kindertagesstätte in der Leipziger Straße, die damals noch Krippe, Kindergarten und Hort beherbergte. Nachdem der Hort vor zwei Jahren in das Gebäude der Grundschule umgezogen war und sich den Namen „ Entdeckerland“ gegeben hatte, reagierte auch der Förderverein. Der weiterhin für beide Einrichtungen, die Kita und den Hort, da sein wollte.

Anzeige

„Wir brauchten einen Namen, der beides enthält“, sagt Kristin Heisig, die den Verein seit diesem Jahr leitet. Deswegen heißt der Förderverein, dem vor allem Eltern und Großeltern angehörigen, jetzt „Zukünftige Entdecker“.

Weitere LVZ+ Artikel

Corona-Pandemie ließ kaum Möglichkeiten

Viel tun konnte der in diesem Jahr nicht für die Kinder in den beiden Einrichtungen. Das Sommerfest, auf dem Vereinsmitglieder meist eine Tombola betrieben, fand wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Und auch Kurse und Aktionen wie Töpfern, tänzerische Früherziehung und Trommeln für Kinder ließen sich bislang nicht organisieren, bedauert Heisig.

Eine der wenigen Aktionen war ein Malwettbewerb, zu dem der Förderverein und der Kulturverein gemeinsam die Neukieritzscher Kinder aufriefen. Deren Bilder sollten in der Corona-Zeit ein wenig Farbe in den Ort bringen.

Deswegen setzte man sich mit den Hort in Verbindung, der gegenüber dem Verein den Wunsch nach ein paar neuen Fahrzeugen äußerte. Die bestellte der Förderverein in den Ferien und bekam sie pünktlich zum Schuljahresbeginn.

Mitgliedsbeiträge und Spenden

Wie üblich beim Versandhandel, mussten Roller und Hochräder erst montiert werden, das übernahm Ronny Konnegen, ein Vater, der auch zum Vereinsvorstand gehört. Finanziert wurden die Fahrzeuge so wie alle Projekte des Fördervereins aus Mitgliedsbeiträgen und Spenden. Unter anderem hatte der Verein im vorigen Jahr eine größere Summe, einige tausend Euro, aus den Erlösen der Mücke-Revival-Party bekommen.

So hieß vor einem Jahr ein Fest, welches für einen Tag die als „Mücke“ bekannte einstige Tanzgastätte in Neukieritzsch wiederbelebte, was auf riesigen Zuspruch und große Begeisterung stieß.

Begeisterung herrschte jetzt auch im Hort „ Entdeckerland“, wo einige Kinder für den LVZ-Fotografen mit den neuen Fahrzeugen gleich ein kleines Rennen veranstalteten. Kristin Heisig ist froh, dass der Verein den Kindern mit seinem Geschenk eine Freude machen konnte. Nun hofft der Förderverein, bald auch wieder Projekte und Angebote für die Kinder organisieren zu können.

Unterdessen freut man sich jederzeit über neue Mitglieder aus den Reihen der Eltern von Krippe, Kindergarten und Hort.

Von André Neumann