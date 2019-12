Neue Spitze bei der SPD Groitzsch-Pegau

Groitzsch/Pegau

Die SPD-Spitze in Groitzsch und Pegau hat sich deutlich verjüngt: Dennis Alert heißt der neue Vorsitzende, ist 33 Jahre jung, und trat vor kurzem die Nachfolge von Karin Heimann, 71, an.

„Es wird Zeit, dass die Jugend nachrückt“, findet Heimann, die einige Meilensteine aufzuweisen hat: langjähriges Mitglied im Groitzscher Stadtrat und Kreisvorstand der Partei, Fraktionschefin im Kreistag sowie Kandidatin für die Landtagswahl 1999 in Sachsen. „Leider ohne Erfolg, die SPD war damals mächtig eingebrochen“, blickt die 71-Jährige ohne Bitterkeit zurück.

Vogel , Thierse und Kunckel zu Gast

Während ihrer Amtszeit durfte die Sozialdemokratin eine Reihe von hochrangigen Politikern in ihrer Geburtsstadt Pegau und Wahlheimat Groitzsch begrüßen: Den damaligen Partei- und Fraktionsvorsitzenden Hans-Jochen Vogel, den Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse sowie den sächsischen SPD-Chef Karl-Heinz Kunckel, der sogar mehrmals in der Elsterregion zu Gast war.

Vom Partnerverein Witten das Laufen gelernt

„Der Kontakt nach Dresden war immer gut“, plaudert Karin Heimann über ihre bewegten Jahre und erinnert sich an die zehnjährige Zusammenarbeit mit dem SPD-Partnerverein im nordrhein-westfälischen Witten „Die haben uns quasi das Laufen gelernt. Es war alles in allem eine aufregende und spannende Zeit, vor allem unmittelbar nach der Wende.“

Betreut sieben Flüchtlingsfamilien

Nach ihrem Rückzug aus der Spitze des SPD-Ortsvereins und im vergangenen Jahr auch von der Pegauer Karnevalsbühne – mit ihrem Mann Uwe Heimann verkörperte sie das Duo Bienchen und Karl in der Bütt – widmet sich die 71-Jährige nun verstärkt anderen Aufgaben. „Ich betreue zurzeit sieben Flüchtlingsfamilien aus Syrien, dem Irak und Afghanistan“, erklärt die Diplom-Betriebswirtin.Sie unterstützt diese bei Behördengängen, Arztbesuchen, Sprachkursen, in schulischen Angelegenheiten und Dingen des Alltags. „Sie brauchen einfach in allen Lebensbereichen Hilfe und damit habe ich genug zu tun.“

Dennis Alert (li.) ist der neue Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Groitzsch-Pegau. Sein Mann René arbeitet als Schatzmeister im Vorstand. Quelle: Kathrin Haase

Zusammenarbeit mit den Jusos Markkleeberg

Dennis Alert hat vor wenigen Wochen die Nachfolge von Karin Heimann angetreten. Der 33-jährige Koch stammt aus Duisburg und hat seinen Lebensmittelpunkt schon vor einigen Jahren nach Pegau verlegt. In der Partei möchte er sich verstärkt um die Jugendarbeit kümmern. „Unser Ortsverein hat im Moment 18 Mitglieder und bis auf einen 15-Jährigen sieht es mit Nachwuchs eher schlecht aus.“ Er plane deshalb, enger mit den Jusos in Markkleeberg zusammenzuarbeiten und gezielt in die Schulen zu gehen, um Aufklärungsarbeit zu betreiben.

Für ihre 30-jährige Mitgliedschaft im SPD-Ortsverein zeichnet der Vorsitzende Dennis Alert die Groitzscherin Evelin Pöhner aus. Quelle: Kathrin Haase

Langjährige SPD-Mitglieder ausgezeichnet

Mit Rat und Tat zur Seite stehen ihm dabei Karin Heimann als auch der langjährige Stellvertreter Günter Lippold sowie eine Reihe von Genossen, die Alert kürzlich für ihre 30-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet hat: Tilo Bernstein, Reinhard Döring, Lothar Gläser, Karin Heimann, Evelin und Lothar Pöhner, Alois Knauer, Thomas Kupfer, Gerd Nicolaus, Günter Lippold und Karl-Heinz Gangloff. Darüber hinaus wurde Barbara Radünz als neues Mitglied willkommen geheißen.

Bürgercafé für mehr Bürgernähe

Um stärker das Ohr an der Masse zu haben, planen die Sozialdemokraten in der Elsterregion eine Art Bürgercafé. „Ich dachte zuerst an ein Bürgerbüro mit festen Sprechzeiten im ehemaligen Juweliergeschäft in der Pegauer Breitstraße“, sagte Alert. „Die Frage ist nur: Lohnt sich das für Pegau?“ Während Barbara Radünz „die ständige Präsenz günstig“ finde, steht Lothar Gläser der Idee eher skeptisch gegenüber.

„Das sind Kosten, die wir nicht einspielen können. Es geht nicht nur um die Miete, sondern auch um Telefon- und Betriebskosten. Dafür sind wir als Ortsverein zu klein.“ Auch Karin Heimann ist der Ansicht, „dass wir allein das nicht stemmen können.“ Mit einem regelmäßigen Bürgercafé könne ebenso gut Nähe hergestellt werden.

Von Kathrin Haase