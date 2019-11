Neue Stadtvillen in Borna können besichtigt werden

Borna

Künftige Mieter der Semmelweisstraße 11/13 können sich am Sonnabend erstmals kennenlernen. Der Bauherr, die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft, lädt zum Tag der offenen Baustelle ein und stellt das derzeit größte Vorhaben den Bornaern vor. 3,5 Millionen Euro nimmt die BWS in die Hand, um 16 barrierefreie Wohnungen zu schaffen.

Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan. Zum einen konnte der Baubeginn ein Stück weit nach vorne verlegt werden, zum anderen wurde auch das Richtfest auf den geplanten Tag genau gefeiert. Der Rohbau der zwei Stadtvillen – die durch einen Mittelteil miteinander verbunden sind – ist also fertig.

Bornaer Wohnungen sind zwischen 108 und 140 Quadratmeter groß

Zwischen 9 und 12 Uhr haben künftige Mieter und Interessenten die Möglichkeit, die Baufortschritte zu sehen und sich schon in ihren Wohnungen umzusehen. Die ersten Wohnungen – zwischen 108 und 140 Quadratmeter groß und über einen Aufzug barrierefrei zu erreichen – sind bereits reserviert, „einige sind aber noch zu haben“, sagt BWS-Geschäftsführer Jan Czinkewitz.

Der Baufortschritt an den Stadtvillen kann beim Tag der offenen Baustelle begutachtet werden. Quelle: Julia Tonne

Sollte die Nachfrage so stark bleiben wie bislang, will die BWS das gleiche Vorhaben noch einmal umsetzen. „Möglich ist, weitere Stadtvillen in der Stauffenbergstraße zu bauen“, verrät Czinkewitz. Schon die erste Variante dieser Haustypen in der Theodor-Storm-Straße, fertiggestellt Anfang des vergangenen Jahres, sei ein echter „Mietschlager“ geworden. Die Wohnungen seien schon nach kurzer Zeit weg gewesen.

Von Julia Tonne