Neue Struktur: Die Männer an der Spitze der Feuerwehren in Kitzscher

Kitzscher

Die Freiwillige Feuerwehr Kitzscher ist Anfang des Jahres organisatorisch neu aufgestellt worden. Jetzt hat sie auch noch ein nahezu komplett neues und junges Leitungsteam. Vier der fünf Männer sind noch keine 40 Jahre alt. Der Stadtrat hat die neue Wehrleitung auf seiner jüngsten Sitzung bestätigt. Ihren ersten Einsatz hat die Truppe unter dieser Führungsriege schon hinter sich.

Kitzscher besitzt Feuerwehrstandorte in der Kernstadt in der Leipziger Straße und im Ortsteil Trages an der Neuen Mölbiser Straße. Organisatorisch waren die Brandschützer im Dorf bis vor Kurzem nicht eigenständig, sondern nur ein Zug der Feuerwehr Kitzscher.

Das ist jetzt anders. Nach einer Änderung der Feuerwehrsatzung gibt es nun die Ortsfeuerwehr Kitzscher und die Ortsfeuerwehr Trages, beide unter dem Dach der Freiwilligen Feuerwehr Kitzscher. Dem Gesamtgebilde steht ein Gemeindewehrleiter vor. Dazu wählten die Floriansjünger Stefan Holdermann.

Einstimmig oder mit deutlicher Mehrheit

Der 37-Jährige blieb bei seiner Wahl ohne Gegenstimme. Er kennt die Feuerwehr Kitzscher von Kindesbeinen an, da er schon in der Jugendwehr dabei war. Zuletzt agierte er als Zugführer. Vor fünf Jahren, als der Nachfolger für den Langzeit-Wehrleiter Hans Neumann bestimmt werden sollte, stellte er sich neben Marco Baaske zur Wahl als Feuerwehrchef. Baaske gewann damals, trat jetzt aber aus persönlichen und beruflichen Gründen nicht wieder an.

Wie der Gemeindewehrleiter wurden die beiden Ortswehrleiter und deren Stellvertreter alle einstimmig beziehungsweise mit deutlicher Mehrheit gewählt. Gegenkandidaten gab es nicht. Für Baaske, der Feuerwehrmitglied bleibt und beruflich im Ordnungsamt der Stadtverwaltung weiterhin für Feuerwehr und Brandschutz zuständig ist, ist das ein Zeichen für die gute Verfasstheit der Truppe.

Nur einer schon der alten Wehrleitung dabei

Ortswehrleiter und damit zugleich Stellvertreter des Gemeindewehrleiters wurden Holger Märtin (33) für Kitzscher und Jörg Berthold (57) für Trages. Märtin, seit 13 Jahren Brandschützer, kümmert sich auch um die Jugendfeuerwehr und soll laut Baaske demnächst zum Jugendwart bestellt werden.

Berthold ist der einzige in der neuen Leitung, der als stellvertretender Kitzscheraner Wehrleiter schon vorher der Führung angehörte. Er ist in Trages zu Hause. Der bisherige Zugführer Wolfgang Wilhelm bewarb sich nicht um den neuen Posten.

Beide Ortswehrleiter haben jeweils einen Stellvertreter. Der für Kitzscher heißt Maik Frey. Der 39-Jährige stieg als Zugezogener erst vor vier Jahren bei der Feuerwehr Kitzscher ein. Erfahrungen in dem Metier brachte er damals jedoch schon mit. Zum Vize von Berthold in der Ortswehr Trages wurde Michel Vietze bestimmt. Der 37-Jährig stammt wie sein unmittelbarer Chef aus dem Ortsteil. Obwohl er inzwischen jedoch in Kitzscher wohnt, gehört er trotzdem der Ortswehr Trages an, wo er auch Jugendwart ist.

Erster Einsatz der neuen Leitung ohne Feuer

Gemeindewehrleiter Stefan Holdermann geht davon aus, dass die neuen Ortswehrleitungen im Laufe der Zeit gut zusammenfinden werden. Eine erste Bewährungsprobe gab es schon für die Führungsriege. In dieser Woche wurden beide Ortswehren zu einem Einsatz nach Thierbach gerufen. Qualm und Rauchgeruch schürten dort den Verdacht auf ein Feuer in einem Wohnhaus.

Weil er selbst nicht zuerst am Gerätehaus war, so der oberste Floriansjünger der Stadt, hatte er nicht die Einsatzleitung. Die übernahm sein Kitzscheraner Stellvertreter Märtin. Die Arbeitsteilung funktionierte offenbar auf Anhieb.

Das Feuer habe es dann zum Glück gar nicht gegeben. Ursache war laut Holdermann eine defekte Heizung. Das Gebäude wurde gründlich überprüft, auch mit einer Wärmebildkamera. Dann konnten die Kameraden wieder abrücken.

Von André Neumann