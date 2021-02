Rötha/Mölbis

Eine neue Tagespflege für zwölf Besucher hat zum Jahresanfang im Senioren-Landhaus Mölbis ihren Betrieb aufgenommen. Leiterin ist Solveig Glänzel (50), die schon seit 2017 das Seniorenlandhaus mit betreuten Wohnungen und einem ambulanten Pflegedienst führt. Für die Tagespflege stellte sie eine Pflegefachkraft neu ein. „Wir verfügen über einen kleinen Therapie- und einen Ruheraum, einen Beschäftigungsraum, Speiseraum, Pflegebad und Sanitäranlagen“, zählt die Mölbiserin auf. „Nun hoffen wir auf schönes Wetter, um endlich in den Garten gehen zu können.“

Kleine Gemeinschaft und fester Tagesablauf

Geöffnet hat die Tagespflege montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 16 Uhr. Das Angebot richtet sich an Gäste mit einem Pflegegrad 2 bis 5. Die kleine Gemeinschaft und der feste Tagesablauf mit Frühstück, Zeitungsschau, Basteln, Spielen, Malen, Bewegen und Gymnastik geben ihnen Struktur, sagt Solveig Glänzel. Ein gemeinsames Mittagessen, Ruhezeiten und Kaffeetrinken runden den Tag ab.

Viel Gemeinschaft in besseren Zeiten: Das Klarinetten-Quartett der Sächsischen Bläserphilharmonie spielt im Seniorenlandhaus Mölbis. Quelle: André Neumann

Investiert hat die Mölbiserin rund 5000 Euro in ihr jüngstes „Kind“. Dabei tragen jedes Möbelstück und jedes Accessoire ihre eigene Handschrift. „Ein altes Küchenbuffet habe ich über eBay gekauft und mit Hilfe von Bewohnern selbst hergerichtet.“ Die Bilder einer Hobbymalerin aus Rötha sowie Spiele und Bastelequipment sind von Solveig Glänzel über die Jahre hinweg gesammelt oder von Mitarbeitern mitgebracht worden, die ihren Traum mit ihr leben.

Ein Praktikum in Luxemburg

Seit ihrer Ausbildung zur Krankenschwester arbeitete die Mölbiserin viele Jahre in der Bornaer Klinik, durchlief alle Abteilungen von der Chirurgie bis zur Intensivstation und war zuletzt Stationsleiterin der Onkologie. „Aber ich wollte nochmal was anderes machen, und mit alten Menschen arbeite ich gerne zusammen.“ Neben ihrer Arbeit im Dreischichtbetrieb und familiären Verpflichtungen studierte die Mutter zweier Kinder Pflegemanagement und Pflegewissenschaft, ein Praktikum führte sie nach Luxemburg. „Das war eine riesige Erfahrung“, denkt sie dankbar zurück. „Was dort für alte Menschen getan wird, ist einmalig.“ So reifte auch der Gedanke zu einem eigenen Pflegedienst in der Heimat.

Brettspiele sind in der neuen Tagespflege sehr beliebt. Quelle: privat

Neues Leben im alten Landhaus

Im Senioren-Landhaus Mölbis verwirklicht die gebürtige Bornaerin seit mittlerweile vier Jahren ihren Traum. Es ist eines der markantesten Gebäude im Ort, war in den 1930er Jahren Dorfschule, nach der Wende Hotel und betreutes Wohnen. Ende 2016 erwarb der Mölbiser Jens Glänzel die Immobilie und erweckte sie zusammen mit seiner Frau zu neuem Leben. Heute verfügt sie über 20 behindertengerechte Einraumwohnungen zwischen 18 und 35 Quadratmetern, ausgestattet mit Bädern und Miniküchen.

Seit dem Frühjahr 2017 betreibt Solveig Glänzel das Seniorenlandhaus mit betreuten Wohnungen und einem Pflegedienst in Mölbis. Quelle: Archiv/Andreas Döring

Alle Belange des Landhauslebens

Zusammen mit 19 Mitarbeitern kümmert sich Solveig Glänzel um alle Belange des Seniorenlandhaus-Lebens und des ambulanten Pflegedienstes. Angst vor der Herausforderung hat die 50-Jährige nicht, vielmehr setzt sie auf Harmonie und einen gesunden Ausgleich. Als Zeichen für das chinesische Yin-Yang-Prinzip hatte sie zusammen mit Freunden ihr eigenes Logo entworfen: ein grünes Blatt steht für die Natur und das dörfliche Leben, das blaue Gegenstück für die Seenlandschaft. Beide ergänzen sich zu einem Kreis.

Von Kathrin Haase