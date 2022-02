Neue Technik: Groitzscher Grundschule bekommt digitale Tafeln

Groitzsch

Nur noch die Grundschule – dann hat auch die letzte Bildungseinrichtung in Groitzsch digitale Tafeln. Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig für die Anschaffung, Lieferung und Montage gestimmt. Was den Abgeordneten auch nicht schwergefallen sein dürfte. Schließlich kommen für die Neuanschaffung keine Kosten auf die Kommune zu.

Anschaffung über den Digitalpakt des Bundes

Es gibt 16 digitale Tafeln vom Typ „Promethean 86“ inklusive der Halterungen und der mit Kreide beschreibbare Seitentafeln für die Schule. Dafür wird ein Gesamtpreis von fast 95 000 Euro fällig. Und die übernimmt der Bund im Zusammenhang mit dem „Digitalpakt Schule“ komplett. Die Lieferung und Montage übernimmt in absehbarer Zeit die Kommunale Informationsverarbeitung Sachsen (Kisa).

Technik orientiert sich an Wünschen der Schule

„Wenn das geschehen ist, sind alle Schulen in unserer Stadt auf dem aktuellsten Stand“, machte der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU) während der Sitzung deutlich. Die Technik orientiere sich dabei auch an den Wünschen der Lehrer.

Von Julia Tonne