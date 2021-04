Neue Telefonanlage: Keine Pförtnerin mehr im Bornaer Rathaus

Borna

Aufmerksame Besucher im Bornaer Rathaus werden es schon bemerkt haben. Wenn sie die – derzeit provisorische – Rathaustür geschlossen haben, werden sie im Zweifel nicht mehr persönlich und freundlich an der Rathauspforte begrüßt. Stattdessen ist die Pforte verglast und bedruckt. Einen Empfang mit gewissermaßen persönlicher Note, wie er seit Jahrzehnten im Rathaus üblich war, gibt es künftig nicht mehr.

Elektronische Vermittlung im Bornaer Rathaus

Das hat auch Folgen für Anrufer, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) bestätigt. Denn die klassische Vermittlung, bei der sich unter der Nummer 03433/8730 in der Regel eine freundliche Stimme meldete, fällt damit weg. Künftig gibt es im Bornaer Rathaus nur noch eine Bandansage, mit der Anrufer aufs Internet, das Stadtjournal und die Verglasung der vormaligen Pförtnerloge verwiesen werden. „Außerdem können die Leute direkt in den Ämtern anrufen“, sagt die Oberbürgermeisterin. Auf der verglasten Rathauspforte stehen die Telefonnummern sämtlicher Ämter.

Neue Anlage kostet 134 000 Euro

Die Veränderungen gehen einher mit der Anschaffung einer neuen Telekommunikationsanlage, für die der Stadtrat kürzlich auf einer Sondersitzung grünes Licht gab. Die Kosten für die neue Anlage belaufen sich auf 134 000 Euro. Mit einem entsprechenden Vorstoß war die Verwaltung auf der vorherigen Stadtratssitzung noch gescheitert. Damals hatte die Verwaltung mit Kosten von sogar 200 0000 Euro kalkuliert, was der Stadtratsmehrheit als zu üppig erschienen war.

Weitere Digitalisierung im Bornaer Rathaus

Mit der Abschaffung der persönlichen Telefonvermittlung wird auch die entsprechende Stelle in der Stadtverwaltung gestrichen. Stattdessen will die Kommune einen Schritt in Richtung Digitalisierung gehen. Während der Posten des Rathauspförtners, über viele Jahre von einer Pförtnerin besetzt, gestrichen wird, soll in Zukunft jemand mit EDV-Kenntnissen unter anderem sämtliche eingehende Post einscannen, sodass sie elektronisch bearbeitet werden kann.

Von Nikos Natsidis