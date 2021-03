Neue Trasse in Espenhain: Überführung wird zurückgebaut

Rötha/Espenhain

Der Rückbau der B 95 zwischen Borna und Rötha geht in die zweite Runde. Seit Oktober 2019 rollt der Autoverkehr auf der neu gebauten A 72 bis und von Rötha. Die bislang vierspurige Bundesstraße daneben ist für den verbliebenen Verkehr in dieser Größe nicht mehr erforderlich.

Deswegen ist ihr Rückbau auf eine zweispurige Straße fester Bestandteil des Autobahnbaus im Abschnitt Borna-Rötha. Autofahrer, die nicht die Autobahn nutzen, müssen auf dem Abschnitt noch bis Mitte nächsten Jahres mit Behinderungen wegen der Bauarbeiten rechnen.

Die begannen im Juni vorigen Jahres mit einem Reststück der B 95 an der zu Borna gehörenden Siedlung Kesselshain und der dortigen Kreuzung mit der B 176. Die ist jetzt so gut wie fertig. Aktuell ist die Kreuzung am Gewerbegebiet Gestewitz und der Einfahrt nach Eula im Bau. Zwischen Kesselshain und Eula ist zu sehen, wie die gesamte Strecke später aussehen wird: zwei Fahrspuren für Autos, ein breiter Grünstreifen, dann ein Radweg.

Zweiter Rückbau-Abschnitt jetzt im Bau

So soll es jetzt im nächsten Bauabschnitt auch bis und durch Espenhain weiter gehen. Mit dem Unterschied, dass dem Autoverkehr hier nicht der bisherige Fahrstreifen in Richtung Chemnitz erhalten bleibt, sondern der in Richtung Leipzig. Der Radweg wechselt die Seiten.

Offiziell gestartet wurde der Rückbau zwischen Gestewitz und dem nördlichen Ende von Espenhain am 2. März, sagt Tino Möhring, Sprecher der Autobahn GmbH, die den Rückbau als Bestandteil des Autobahn-Projektes zum Jahreswechsel vom sächsischen Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) übernommen hatte.

So ändert sich mit dem Rückbau der B 95 in Espenhain die Straßenführung. Das Zwischenstück der alten Bundesstraße wird einschließlich der Überführung an der Schule zurückgebaut. Quelle: Infografik/Moye

Vor dem Baubeginn wurden in Espenhain Ende Februar Bäume und Büsche gerodet. Das hat damit zu tun, dass die Noch-Bundesstraße im Bereich zwischen dem Gasthof Aspe und dem Netto-Markt nicht im Bestand zurückgebaut, sondern verlegt wird. Wichtigste Veränderung dabei: Die jetzige Überführung der B 95 über die von Störmthal kommende Staatsstraße 242, die in Espenhain zur Straße der Jugend wird, verschwindet.

Schneise für neue Trasse in Espenhain geschlagen

Denn die B 95, das kündigt Möhring an, wird nach dem Rückbau von der Kreuzung mit der B 176 bei Kesselshain selbst zur S 242 umgewidmet. In Espenhain wird sie gleich nach dem Gasthof Aspe nach rechts von der jetzigen Trasse weg und ebenerdig zur Seite auf die Fahrbahn in Richtung Störmthal geführt. Dafür wurde die Schneise frei geschlagen. Die jetzige Einmündung der Abfahrt von der B 95 bleibt erhalten als Abzweig der Straße nach Rötha, die dann wieder eine Hälfte der alten B 95 nutzt.

Wie genau der Bauablaufplan aussehen wird, steht laut Autobahn-Sprecher Möhring noch nicht fest, „da wir noch in der Phase der sogenannten Bauanlaufberatung sind“, wie er sagt. „Geplant ist im jetzigen Abschnitt, dass die Arbeiten zwischen Gestewitz und dem nördlichen Ende von Espenhain bis Mitte des kommenden Jahres abgeschlossen werden.“ Damit würden die Bauarbeiten rund ein halbes Jahr länger dauern, als es ursprünglich vom Lasuv angekündigt worden war.

Zwischen Espenhain und der Autobahnanschlussstelle Rötha – die aktuell noch Espenhain-Nord heißt – wird die B 95 ebenfalls zurückgebaut. Dort steht Autofahrern ohnehin schon seit langem nur eine Fahrspur je Richtung zur Verfügung.

Von André Neuman