Neue Unternehmen: Böhlen schafft Platz für mehr Gewerbe

Böhlen

Die Stadt Böhlen will ein weiteres Gewerbegebiet innerhalb des Industriestandortes Böhlen-Lippendorf ausweisen. Rund 2,4 Hektar ist die Fläche groß, die sich entlang der Werkstraße an das bereits bestehende Gewerbegebiet anschließt. Das Projekt wurde vom Planungsbüro Knoblich dem Technischen Ausschuss des Stadtrates vorgestellt.

Wohnhäuser für Werkspersonal längst abgerissen

Konkret geht es um einen Bereich gegenüber des ehemaligen Lehrwerks, das mittlerweile Lagerräume beherbergt. „Gleich hinter dem Radweg und an der kleinen Einfahrt beginnt das Gebiet“, erklärte Böhlens Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) auf Nachfrage. „Auf dem Areal, um das es geht, standen einst zwei Wohnhäuser für Mitarbeiter vom Werk“, sagte er. Die Gebäude seien nach der Wende abgerissen worden, seitdem sei die Fläche ungenutzt.

Auch ein Stück gewachsener Boden gehöre mit zum Planungsgebiet. Laut Rathauschef muss jetzt zunächst ein Bebauungsplan aufgestellt werden. „Und bis das Verfahren durch ist, dauert es bestimmt etwa zwei Jahre.“

Erschließung kann über Werkstraße erfolgen

Mit den Planungen ist nun das Büro Knoblich aus Zschepplin (bei Eilenburg, Nordsachsen) beschäftigt. Dabei sind unter anderem folgende Ziele vorgesehen: die Wiedernutzbarmachung einer Rekultivierungsfläche und die Schaffung einer einheitlichen gewerblichen Nutzung. „Ziel ist es aber auch, eine Neu-Inanspruchnahme von Flächen in anderen Teilen der Stadt zu vermeiden“, erklärte eine Mitarbeiterin des Büros. Zudem könne die Erschließung über die Werkstraße erfolgen.

In den kommenden Wochen und Monaten geht es erst einmal darum, eine vollständige Bestandserfassung und Bewertung der „Schutzgüter“ vorzunehmen – also Fläche, Boden, Wasser, Biotope, Flora und Fauna. Einher gehe damit die Festlegung geeigneter Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.

Vorentwurf soll im Frühjahr vorliegen

Der Zeitplan ist derzeit so gestaltet, dass ein Vorentwurf des Bebauungsplans im Frühjahr vorliegen soll. Daran schließen sich sämtliche Schritte inklusive öffentlicher Auslegung bis hin zu Satzungsbeschluss und Inkrafttreten des eigentlichen B-Plans an. Bürgermeister Berndt rechnet damit, dass das neue Gewerbegebiet weitere Unternehmen lockt und sich bestehende Firmen an Ort und Stelle erweitern wollen. „Das Interesse an Gewerbegebieten reißt ja kaum ab“, macht er deutlich.

Von Julia Tonne