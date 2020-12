Neue Verfügung stoppt schnelle Idee Groitzscher Glühwein-Rundweg

Groitzsch

Das hätte die Grundlage für eine neue Tradition in der Schusterstadt werden können. Fünf Unternehmer und Gastronomen um Heiko Krumbholz hatten kurzfristig den „Groitzscher Glühwein-Rundweg“ aus der Taufe gehoben. Für die beiden Nachmittage am Wochenende 5./6. Dezember wollten sie einen kleinen Ersatz für den Weihnachtsmarkt und die Adventsmesse anbieten, die schon vor einigen Tagen abgesagt worden waren. Die ab 3. Dezember im Landkreis geltende Allgemeinverfügung untersagt jedoch den Alkoholausschank und regelt weitgehende Ausgangsbeschränkungen.

Kritik an teils unpraktikablen Regelungen

Krumbholz, dessen Abenteuergolfpark eine von fünf „Glühwein-to-go-Nachfüllstationen“ sein sollte, ist erneut sauer. In den vergangenen Monaten hatte er, der mit seiner Frau die Pflegegruppe Krumbholz mit Heimen, betreutem Wohnen und mobilen Diensten führt, bereits so manche staatliche Entscheidung in der Corona-Pandemie als unrealistisch und unpraktikabel kritisiert. Zudem hatte er die Berechnung des Inzidenzwertes (Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen) im Landkreis in Zweifel gezogen. Sich aber dennoch mit Veranstaltungen des Golfparks daran gehalten.

Kurzfristige Organisation für Glühwein-Rundweg

Wie es auch nun vorgesehen war. „Es hieß doch, erst wenn wir fünf Tage in Folge über dem Inzidenzwert von 200 sind, gibt es die harten Einschränkungen.“ Deshalb hatte er noch am Dienstagabend angekündigt: „Wenn sich alle an die geltenden Anstandsregeln halten, sollte es durch den markierten Rundweg gut möglich sein, seinen Glühwein in Ruhe zu genießen und durchs weihnachtlich geschmückte Groitzsch zu schlendern.“

Fünf Groitzscher Lokalitäten haben einen Glühwein-Rundweg organisiert – der nun aufgrund der Allgemeinverfügung des Landkreises untersagt ist. Quelle: privat

Hoffnung der Teilnehmer und Freude der Leute enttäuscht

Da hätten die „gebeutelten, weil zwangsgeschlossenen Lokalitäten“ ein paar Euro verdienen können. Mit im Bunde waren der Imbiss am Wasserturm, die Pizzeria La Famiglia, das „Hotel & Restaurant Weißes Ross“ sowie „Maximilians Restaurant am Sportzentrum.“ Und die Leute hätten sich gefreut, habe er bereits von mehreren erfahren. Das geht nun nicht mehr. „Dabei haben wir die Grenze noch nicht mal erreicht, und trotzdem kommt dieser Erlass“, kritisiert Krumbholz. Spontan hat er den Glühweinausschank auf den Mittwochnachmittag vorgezogen.

Flotte Reaktion auf das Aus der Glühwein-Rundweg-Idee. Quelle: privat

Von Olaf Krenz