Neue Website: Borna im Internet jetzt auf der Höhe der Zeit

Borna

Klar, gut gegliedert und übersichtlich. Das ist der neue Internetauftritt der Stadt Borna. Wer jetzt den digitalen Neujahrsempfang der Stadt anklickt – ein Video mit Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke), das seit dem Wochenende zu sehen ist – wird überrascht. Positiv. Endlich ist auch Borna im Online-Bereich auf der Höhe der Zeit. Die bisherige Präsentation mutete an, als wäre sie kurz nach Erfindung des Internets erstellt worden.

Drei große Rubriken

Es finden sich drei große Rubriken – Freizeit, Kultur und Tourismus sowie Stadtverwaltung und Bürgerservice und sodann Wirtschaft und Gewerbe – unter denen sich so ziemlich alles suchen lässt, was Einheimische und Besucher interessieren könnte. Mit guten Optiken, sprich ansehnlich gestalteten Fotos, liegen zwischen der heutigen Bornaer Online-Performance und dem, was bisher dafür stand, nachgerade Welten.

Tiefer Blick in die Bornaer Stadtgeschichte

Es werden Ansprechpartner genannt, und es gibt ausgiebig Informationen. Speziell zur Historie von Borna, bei der anhand von 30 Gebäuden sowie einiger Denkmäler die Stadtgeschichte erleb- und begreifbar gemacht wird, neue Informationen auch für Alteingesessene inclusive. Selbst geschichtlich bewanderte Bornaer müssen höchstwahrscheinlich überlegen, wenn sie nach dem Archidiakonat oder der Alten Farbe gefragt werde. Dahinter verbergen sich das Geburtshaus des Liberalen Wilhelm Külz beziehungsweise eine Schwarzfärberei am heutigen Königsplatz im 16. Jahrhundert.

Service und Ansprechpartner

Aufgelistet werden sämtliche Kirchgemeinden der Stadt mit den entsprechenden Ansprechpartnern, aber auch die Sportstätten. Der Internetauftritt im ansprechenden Corporate Design, in dem die Farbe blau dominiert, bietet außerdem Service. Etwa Satzungen oder Antragsformulare. Auch sämtliche Stadträte werden aufgelistet. Dass sich unter der Rubrik „Zur Person“ noch nichts findet beziehungsweise öffnet, was mehr als nur die Namen der 22 Stadträte verrät, lässt sich unter die Rubrik Kinderkrankheit einordnen.

Bornaer Visitenkarte

Alles in allem ein gelungener neuer Auftritt im Worldwide Web. „Der Internetauftritt einer Stadt ist immer auch ein Spiegel ihrer selbst“, heißt es in einem Grußwort der Oberbürgermeisterin auf der neuen Stadtseite. Gewissermaßen eine Visitenkarte. Wer als Auswärtiger hier erstmals mit Borna in Berührung kommt, um die Stadt vielleicht zu besuchen, dürfte mit hohen Erwartungen anreisen.

Von Nikos Natsidis