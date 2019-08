Landkreis Leipzig/Trebsen

Vom Tempo-Termin zur Entschleunigung: Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig kostete am Freitag zwei Themenbereiche seines Amtes genüsslich aus: Nach der Eröffnung eines weiteren Teilabschnittes der Autobahn A 72 zwischen Rötha und Espenhain stieg der SPD-Mann am Nachmittag auf den Drahtesel um: Am Mulderadweg zwischen Trebsen und Wurzen weihte er symbolisch den ersten neu ausgeschilderten Abschnitt des touristischen Hauptnetzes Sachsen-Netz-Rad ein. Mit in den Sattel schwangen sich die Stadtoberhäupter Jörg Röglin ( SPD) und Stefan Müller ( CDU).

Über 4000 Wegweiser im Landkreis Leipzig und Nordsachsen

„Was nützen gut ausgebaute Radwege, wenn es an der nötigen Beschilderung fehlt“, meinte Dulig. Deshalb habe der Freistaat entschieden, über 5000 Kilometer Radfernwege, Hauptradrouten und sonstige bedeutsame Ausflügler-Pfade einheitlich auszuschildern. Pilotprojekt war Westsachsen, wo in den Landkreisen Leipzig und Nordsachsen sowie der Stadt Leipzig seit 2018 rund 900 Kilometer mit der neuen Wegweisung versehen wurden. „Dafür“, bemühte Dulig Zahlen, „wurden rund 600 Pfosten und über 4000 Wegweiser aufgestellt.“ Die erste Orientierungstafel war vor Jahresfrist am Elberadweg im nordsächsischen Torgau eingeweiht worden. Die Gesamtkosten für die Region Leipzig belaufen sich auf rund 630 000 Euro.

Dulig zeigte sich beim Vororttermin an der Mulde vom Ergebnis überzeugt: „Die Tafeln bieten den Radlern jetzt eine gute Orientierung und tragen dazu bei, die Attraktivität der Strecke weiter zu erhöhen.“ Verfahren dürfe sich nun keiner mehr, zeigte sich der Minister zuversichtlich. Der Aufwand, um Radler nicht mehr in die Irre zu schicken, war erheblich: „Seit 2017 wurde in Zusammenarbeit mit den Landkreisen die Konzeption erarbeitet“, so Dulig. Bei Befahrungen wurden rund 2000 Kreuzungspunkte festgestellt, an denen Radtouristen Orientierung suchen dürften.

Beschilderung soll Fahrradtouristen in die anliegenden Städte locken

Auf den Schildern wird jeweils ein Fernziel als großräumige Orientierung und die nächste Ortschaft als Nahziel mit Entfernungsangabe ausgewiesen. Neben dem separaten Routen-Logo – zum Beispiel für Mulde-, Elbe- oder Elsterradweg – finden sich weitere Piktogramme. Diese weisen auf Bahnhöfe, Freibäder, Ortszentren, Fähren, größere Steigerungen oder Tourist-Informationen hin. Ein zusätzlicher Nutzen, auf den zum Beispiel auch Wurzens Oberbürgermeister Jörg Röglin setzt: „Der Mulderadweg trägt dazu bei, dass Touristen die anliegenden Städte anfahren, hier auch kurz verweilen. Durch die einheitliche Beschilderung finden sie nun auch besser in die Städte, in denen es ebenfalls viel zu entdecken gibt.“ In Trebsen, wo die Mulde-Elbe-Radroute von Strehla aus kommend auf den Mulderadweg trifft, sind laut Ortschef Stefan Müller gute Wegweiser ebenfalls unerlässlich.

ADFC lobt Beschilderung und fordert Ausbaustrategien des Netzes

Ein Umstand, den auch Niklas Schietzold, ADFC-Vorstand in Sachsen, bestätigt. „ Trebsen ist Dreh- und Angelpunkt, wenn man zum Beispiel von Dresden mit dem Rad nach Leipzig fährt.“ Eine kleine Abordnung des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs war am Freitag extra nach Neichen gerollt, um die offizielle Freigabe der ersten Teilstrecke des Sachsen-Netz-Rad nicht zu verpassen. „Ich freue mich, dass Minister Dulig das Potenzial für den Radtourismus in Sachsen erkannt hat und sein Ministerium die Beschilderung vorantreibt“, gab Schietzold zu Protokoll. Dennoch goss der ADFC-Vertreter auch etwas Wasser in den Wein. Abseits des Elberadweges werde immer noch zu wenig für das Thema getan. So vermisst die Radler-Lobby konkrete Ausbaustrategien für Lückenschlüsse am Mulde- und Elsterradweg.

Zumindest was die Ausschilderung betrifft, gibt Sachsen weiter Gas. „Bis 2022“, erklärte Dulig, „soll das gesamte Sachsen-Netz-Rad beschildert sein.“ Aktuell in Planung seien bereits die Regionen Dresden und Bautzen.

Von Simone Prenzel