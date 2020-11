Neue Willkommens-Schilder und erneuerter Spielplatz in Pötzschau

Rötha/Pötzschau

Liebevolle Begrüßung für Besucher und mehr Orientierung, das sollen drei neue Schilder bringen, von denen die ersten beiden jetzt im Röthaer Ortsteil Pötzschau aufgestellt wurden. Der besteht eigentlich aus den drei getrennten Orten Großpötzschau, Kleinpötzschau und Dahlitzsch.

Diese Namen tauchen aber auf keiner der gelben Ortseingangstafeln auf. Lediglich die Straßennamen können einem Fremden verraten, in welchem der Orte er sich gerade befindet. Die Begrüßungsschilder, von denen es bisher nur in Groß- und Kleinpötzschau eins gab, bieten da zumindest etwas Orientierung.

Anzeige

Aus zwei mach drei

Allerdings waren die alten Schilder-Aufsteller verschlissen. Die Bürgervereinigung Pötzschau nahm sich der Sache an. In Eigenleistung demontierten Bewohner die alten Aufsteller, und ein Tischler fertigte neue. Gleichzeitig suchten die Initiatoren nach historischen Ansichten von den Dorfangerstraßen der Orte, die sich für die neuen Schilder eignen könnten.

Neue Willkommens-Schilder für Pötzschau. Die drei Ortsansichten für die neuen Aufsteller. Quelle: Friederike Pidun

Ursprünglich, sagt Falk Pidun von der Bürgerinitiative, habe man vorgehabt, nur die beiden schon vorhandenen Aufsteller durch neue zu ersetzen. Bei der Arbeit habe sich dann gezeigt, „dass es möglich ist, aus den zwei demontierten Aufstellern einen weiteren für den Ortsteil Dahlitzsch zu bauen“. Lediglich ein neues Dach müsste dafür hergestellt werden.

Platz für drittes Schild wird noch abgestimmt

Das soll nun unbedingt geschehen. Ein geeignetes Bild ist schon vorhanden, ein Standort auch schon ins Auge gefasst. Jetzt hoffen die Initiatoren, dass die Aktionsgruppe Südraum Leipzig, über die eine finanzielle Förderung des Projektes zugesagt ist, auch bei den Kosten für den dritten Aufsteller helfe kann.

Die beiden in Groß- und Kleinpötzschau sind derweil schon aufgestellt worden. In Großpötzschau erfährt der Besucher in der Ortsmitte, wo er sich gerade befindet. In Kleinpötzschau steht der Aufsteller am Ortseingang aus Richtung Oelzschau auf der anderen Straßenseite gegenüber des gelben Ortseingangsschildes.

Falk Pidun und seine Mitstreiter sehen in den neuen Aufstellern einen Beitrag für die Steigerung der Attraktivität des Ortsteiles. Dazu trägt auch ein neuer Spielplatz in Dahlitzsch bei, für den die Dorfgemeinschaft ebenfalls aktiv wurde.

Dorfgemeinschaft erspart der Stadt eine Menge Geld

Vor über einem Jahr hatten Eltern ihren Ärger über den Zustand des einzigen Spielplatzes in Pötzschau öffentlich gemacht. Jetzt griffen bis zu 30 Einwohner, von Kindern bis zu Großeltern, an zwei Wochenenden zu Werkzeugen und Schubkarren, damit der Platz erneuert werden konnte. Sie demontierten zwei der alten Spielgeräte, stachen Rasenkanten ab, räumten Fallschutzkies zur Seite und bereiteten so alles dafür vor, dass eine Firma neue Spielgeräte aufstellen konnte. Der Einsatz der Einwohner ersparte der Stadt eine ganze Menge Geld.

Neben der Rutsche, die als einziges von den alten Geräten stehen blieb, gibt es jetzt eine Nestschaukel, eine Wippe, ein Federtier und ein Klettergerät, zählt Ortsvorsteher Andreas Laux auf. Die stehen jetzt, können aber vorläufig noch nicht benutzt werden. Erst muss der Beton aushärten, was drei bis vier Wochen dauern könne.

Nicht ausgeschlossen ist zudem, dass die Dorfgemeinschaft noch einmal aktiv wird, um das Gelände um die neuen Geräte herum wieder herzurichten. Dazu laufe noch die Abstimmung zwischen dem Ortschaftsrat und dem städtischen Bauamt, sagt Andreas Laux.

Von André Neumann