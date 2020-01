Neuem Stadtbus von Groitzsch nach Pegau fehlen noch die Fahrgäste

Pegau/Groitzsch

Ein verstärktes und dennoch vereinfachtes Angebot soll Bewohner in der Elsterregion in den Bus locken. Mit dem neuen Verkehrskonzept, das seit dem 15. Dezember in Kraft ist, wurde eine Art „ Stadtbus Groitzsch/ Pegau“ eingeführt; offiziell wird die Tour aber nicht so genannt. Mit einer Werbefahrt am frühen Nachmittag haben jetzt lokale Politiker sowie Vertreter von Landratsamt und Verkehrsunternehmen Thüsac auf die bessere Offerte hingewiesen. Allerdings waren sie dabei im Fahrzeug klar in der Überzahl.

Besseres Angebot seit Langem gefordert

Es geht um vernetzte Mobilität im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). Seit die Bahn nicht mehr nach Groitzsch fährt, streckt sich für die Bürger ohne Auto ein Ausflug nach Leipzig. Für eine bessere Verbindung mit der Nachbarstadt Pegau und speziell zum Bahnhof, von wo aus stündlich die Messestadt erreicht werden kann, hatten sich die beiden Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) und Frank Rösel (parteilos) schon länger eingesetzt.

Werbefahrt für den neuen Stadtbus Groitzsch/Pegau. Die Linie fährt ab jetzt wochentags im stündlichen Takt. Quelle: Olaf Krenz

Stadtbus Groitzsch / Pegau im Stundentakt mit Zuganschluss

Seit dem Vormonat ist die Forderung umgesetzt. Die zwei Buslinien 271 (Thüsac) und 123 (Regionalbus Leipzig) wurden für den nun gemeinsamen Abschnitt zwischen Pegaus Bahnhof und der Groitzscher Südstraße unter der Federführung des Landratsamtes aufeinander abgestimmt, sie fahren nun abwechselnd. „Damit haben wir einen stündlichen Takt erreicht“, sagte Thüsac-Geschäftsführerin Tatjana Bonert. „Und vor allem sind die Abfahrtszeiten jeweils auf die gleiche Minute gelegt, sodass sich das besser merken lässt. Das ist eine klare Vereinfachung. So wollen wir den Bürgern Busfahren schmackhaft machen.“

André Wiese, Leiter des Thüsac-Verkehrsbüros in Windischleuba, ergänzte, dass jeder Bus Anschluss an den Zug nach beziehungsweise von Leipzig hat, sowohl in Pegau als dann in der Streckenverlängerung auch in Neukieritzsch und Borna.

Dabei geht es vor allem um die Stunden zwischen den Stoßzeiten mit Schüler- und Pendlerverkehr früh und am Nachmittag. Die Werbefahrt startete deshalb 13.30 Uhr am Bahnhof – mit nur einem regulären Fahrgast im Bus. Für den jedoch das Angebot wie zugeschnitten ist. „Ich wohne in Leipzig und arbeite in einer Praxis in Groitzsch“, sagte Ali Khaled. „Der Umstieg vom Zug in den Bus klappt in Pegau hervorragend. Ich brauche kein Auto.“

Für Zahnarzt Ali Khaled aus Leipzig ist das neue Angebot perfekt zugeschnitten. Quelle: Olaf Krenz

Auslastung fehlt: Stadtbus benötigt Zuspruch

Es ist klar, dass eine solche Auslastung des Busses mit rund 40 Sitz- und insgesamt 60 bis 80 Plätzen – laut Busfahrer und Fahrgast in der Regel fünf, sechs Leute – weder beim Verkehrsunternehmen noch bei den Landkreis-Verantwortlichen für Euphorie sorgt. „Akzeptanz und Annahme des Angebots brauchen Zeit, gerade im ländlichen Raum“, sprach Landrat Henry Graichen ( CDU) die nicht gerade neue Erkenntnis an. „Wir gehen von einer langen Einschwingkurve für Überlandstrecken aus.“

Bei der Linie Colditz– Bad Lausick, die über das Konzept „Muldental in Fahrt“ ein ähnlicher Bahnhofszubringer wurde, gab es in den ersten zwei Jahren nur niedrige Zuwächse. „Inzwischen haben sich die Fahrgastzahlen verdoppelt“, nannte Graichen eine längerfristige, aber positive Entwicklung. Für den Abschnitt Groitzsch– Pegau ist eine dreijährige Probephase vorgesehen, „bei jährlicher Evaluation“, so der Landrat.

Temporäre Haltestellen eingerichtet – WLAN im Bus

Der stündliche Bus fährt vom Bahnhof die Punkte Kirchplatz, Lutherplatz, Elsteraue ( Tankstelle) in Pegau sowie dann in Groitzsch Markt, Hospitalstraße sowie Südstraße an – und umgekehrt, teils mit neu eingerichteten temporären Haltestellen. „Die Fahrzeit für diese Strecke beträgt 16 Minuten“, so Tatjana Bonert. Und die Busse sind laut Thüsac-Chefin jetzt alle mit WLAN ausgestattet. Weiter mit dem Zug, bleiben den Reisenden der Autostress und die schwierige Parkplatzsuche in Leipzig erspart, fügte sie hinzu.

Ursprünglich sollte zum Start am 15. Dezember jeder Haushalt in Pegau und Groitzsch einen Fahrplan erhalten. „Da gab es aber einen redaktionellen Fehler“, nannte André Wiese den Grund für das Ausbleiben. Die Faltblätter sollen nun im Februar zugestellt werden.

Am Zielort der Werbefahrt für den neuen Stadtbus Groitzsch/Pegau wartet das MDV-Infomobil mit Manuela Schäfer (r.). Die Linien 271 (Thüsac) und 123 (Regionalbus Leipzig) teilen sich die Strecke für einen wochentags stündlichen Takt. Quelle: Olaf Krenz

