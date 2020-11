Neuer Aldi-Markt in Borna öffnet

Borna

Aus zwei mach einen. Das passiert am 19. November in der Leipziger Straße 10 in Borna. An diesem Tag öffnet dort der neue Aldi-Markt. Die beiden bisherigen Aldi-Filialen in der Oststraße und in der Lobstädter Straße schließen kurz zuvor, am 14. und am 17. November, ihre Pforten.

Letzte Arbeiten: Am 19. November werden an der Ecke Leipziger Straße/Sachsenallee in Borna ein neuer Aldi-Markt sowie eine Filiale von DM eröffnet. Quelle: Jens Paul Taubert

Derzeit werden die Außenanlagen am neuen Markt in der Leipziger Straße fertiggestellt, erklärt Axel vom Schemm, Manager External Communications der Aldi Einkauf GmbH in Essen. Zudem stünden Restarbeiten beim Innenausbau an. Die neue Filiale, neben der auch ein DM-Markt eröffnet, hat eine Verkaufsfläche von 1000 Quadratmeter, auf denen 1600 Produkte aus 18 Warengruppen angeboten werden.

110 Parkplätze

Das Gebäude kommt ohne die Nutzung fossiler Brennstoffe aus, heißt es weiter. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach und eine Wärmerückgewinnungsanlage kühlen und beheizen das Gebäude im Rahmen einer sogenannten Betonkernaktivierung. Vor der Filiale befinden sich 110 Parkplätze. Der Parkplatz ist über zwei Zufahrten erreichbar.

Markt in der Lobstädter Straße wird verkauft

Der bisherige Aldi-Markt in der Lobstädter Straße wird verkauft. Die Mitarbeiter werden in einem anderen Aldi-Markt in der Region weiter beschäftigt. Das Objekt in der Oststraße soll vermietet werden.

Heftige Diskussionen vor drei Jahren

Um den neuen Aldi-Markt gab es vor drei Jahren in Borna heftige Diskussionen. Ursprüngliche Pläne des Discounters, sich an der Ecke Sachsenallee/Breiter Teich niederzulassen, fanden nach Protesten zahlreicher Bürger keine Mehrheit im Stadtrat. Später gab es Befürchtungen, ein Wohnblock im Hochhausviertel müsse dem Markt an seinem neuen Standort weichen.

Von Nikos Natsidis